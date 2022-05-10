Tử vi 10 ngày tới (12 – 21/5), sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài trí siêu phàm, nhận nhiều phước lộc trời ban mỗi khi gặp những khó khăn, cơ hội hưởng lộc, phát tài nằm trong 3 con giáp này

Những con giáp này sẽ gặp rất nhiều vận may, được Thần Lộc phú ơn phù trợ trong đường học vấn và làm ăn, đón nhận thành quả như ý, tiền bạc tiêu mỏi tay không hết.

Tuổi Tị Người tuổi Tị dù bề ngoài có vẻ thật thà, ngây ngô thì cũng là để che giấu sự khôn ngoan ẩn sâu trong họ mà thôi. Vốn là con giáp nhạy bén trong việc nắm bắt vấn đề nên ít ai có thể "qua mặt" được những con người này. Người tuổi Tị dù bề ngoài có vẻ thật thà, ngây ngô thì cũng là để che giấu sự khôn ngoan ẩn sâu trong họ mà thôi. Vốn là con giáp nhạy bén trong việc nắm bắt vấn đề nên ít ai có thể "qua mặt" được những con người này. Đặc biệt khi làm việc nhóm, bản mệnh thể hiện được sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nếu là trưởng nhóm, bạn luôn đề ra hướng giải quyết tốt đẹp khi dẫn dắt đội nhóm. Họ là nhà lãnh đạo tài tình, được sự kính nể của mọi người.Trong 10 ngày (12 - 21/5) là thời điểm con giáp tuổi Tị gặt hái được khá nhiều thành tựu trong lĩnh vực mình theo đuổi.Con giáp này luôn nỗ lực không ngừng trong thời gian qua, khi bạn bè du lịch thì họ vẫn miệt mài bên bàn làm việc, khi mọi người đi ngủ họ vẫn đào sâu nghiền ngẫm những vấn đề mà bản thân rất quan tâm. Sự nghiệp của bản mệnh đang lên như diều gặp gió, mỗi bước đi và kế hoạch đều hái ra tiền, không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Được quý nhân phù trợ nên mọi chuyện của bạn làm đều vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Những người tuổi Sửu thường rất kín đáo, khiêm tốn, không thích phô trương, khoe mẽ bản thân. Thế nhưng trên thực tế, họ là những người rất thông minh, có khả năng nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng. Chính vì điều này mà họ dễ dàng nhận được sự yêu mến của lãnh đạo bởi mà chẳng thích giao việc cho một người nói một hiểu mười, thậm chí còn làm tốt hơn cả mong đợi.

Trong tập thể, có thể họ luôn rất chăm chỉ và lặng lẽ, không khiến người khác chú ý, nhưng một khi họ đã thành công thì chắc chắn, mọi người sẽ phải nhìn họ bằng ánh mắt khác xưa. Trời sinh thông minh, lại được cái tính cần cù không ai bằng nên con giáp này thường có những bước thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp, hiếm ai có thể ngáng đường họ hoặc khiến họ thất bại. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Dậu là người dám ước mơ, có gan làm giàu và không ngừng phấn đấu để hiện thực hóa ước mơ của mình. Đây chính là lý do vì sao càng chí thú làm ăn, có gan làm giàu con giáp may mắn này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được. Sách tử vi chỉ rõ, trong ngày 12 - 21/5 tới, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Dậu sẽ thăng chức tăng lương ầm ầm, Thần Lộc chúc phúc. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-10-ngay-toi-12-21-5-su-nghiep-len-nhu-dieu-gap-gio-tai-tri-sieu-pham-nhan-nhieu-phuoc-loc-troi-ban-moi-khi-gap-nhung-kho-khan-co-hoi-huong-loc-phat-tai-nam-trong-3-con-giap-nay-467601.html