Tử vi 10 ngày tới (1/5-10/5), càn khôn xoay chuyển, quý nhân dẫn lối, những con giáp sau như 'ngã vào hố vàng', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng có lộc

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 04:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như "ngã vào hố vàng", đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng có lộc trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ lên một tầm cao mới trong 10 ngày nữa. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của bạn mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn, thu nhập sắp tới cũng tăng từng ngày, vận may đến liên tiếp, giúp tuổi Tuất tìm ra cơ hội làm giàu.

Tình yêu lứa đôi có nhiều dịp nở hoa kết trái. Đặc biệt, trên những hành trình đi du lịch, công tác của bạn sẽ gặp không ít đối tượng lý tưởng. Do đó, bạn hãy lắng nghe điều trái tim muốn nói, không phải gượng ép bản thân làm gì cho khổ, nếu có tình cảm hãy tiến tới với nhau, tương lai phía trước.

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Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đã gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ trong 10 ngày tới, bạn đã có thể giải quyết và xoay ngược tình thế. Không chỉ vậy, bạn còn chuyển từ nghèo thành giàu, hoàn cảnh gia đình được cải thiện. Đây là thời điểm mở ra nhiều cơ hội tốt giúp cho bạn có thể phát triển được tiền đồ của mình.

Bên cạnh đó, nhờ sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp, bạn có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc thử thách trong cuộc sống.

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Người tuổi Ngọ đã gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ trong 10 ngày tới, bạn đã có thể giải quyết - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Càn không xoay chuyển, vận khí thay đổi nên người tuổi Mùi sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn trong 10 ngày tới đây. Con đường tương lai phía trước có nhiều bước ngoặt lớn mang tính tích cực, đem đến cho bản mệnh này một cuộc sống sung túc, giàu sang như mong đợi.

Đây là cơ hội tốt để người độc thân tìm kiếm nửa kia ưng ý cho mình, chấm dứt chuỗi ngày một mình lẻ bóng. Nhân duyên vượng nhất, vượng tới mức giúp bạn không những gặp được ý trung nhân phù hợp mà còn có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. 

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Vận khí thay đổi nên người tuổi Mùi sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn trong 10 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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