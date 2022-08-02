Tử vi 10 cuối tháng 8 (từ 21-31/8/2022): 3 con giáp là BẢO BỐI của Thần Tài, HÚT CẠN LỘC TRỜI về nhà, ăn tiêu xả láng, lúc nào cũng dư dả, giàu NỨT VÁCH, ai cũng ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 21:12

3 con giáp dưới đây được ví như “con cưng” của Thần Tài vì ít khi hoặc không bao giờ phải chịu khổ.

Tuổi Dậu

nhưng vì quá hăng say nên đôi khi bất cẩn khiến công việc không suôn sẻ.

Tuổi Dậu là người có khả năng làm chủ cuộc sống, họ luôn bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội đến với mình, một khi xác định được mục tiêu thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Tuổi Dậu cũng tham vọng có được cuộc sống mà nhiều người mơ ước, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng, và không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc.

Tử vi học có nói, 10 cuối tháng 8 (từ 21-31/8/2022), tài vận của tuổi Dậu sẽ hồi sinh, không những thu được những khoản tiền tưởng chừng đã mất mà còn có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn.

Bước qua đầu tháng 9 tuổi Dậu chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho, cơ hội mới trong công việc và cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì mọi thứ sẽ trong tầm tay.

Từ 21-31/8/2022 trở đi, cuộc sống thăng hoa viên mãn đến không ngờ, muốn gì được nấy, của cải dư dả tha hồ tiêu đến vài năm sau.

Tử vi 10 cuối tháng 8 (từ 21-31/8/2022): 3 con giáp là BẢO BỐI của Thần Tài, HÚT CẠN LỘC TRỜI về nhà, ăn tiêu xả láng, lúc nào cũng dư dả, giàu NỨT VÁCH, ai cũng ghen tỵ - Ảnh 1
Từ 21-31/8/2022 trở đi, cuộc sống thăng hoa viên mãn đến không ngờ, muốn gì được nấy, của cải dư dả tha hồ tiêu đến vài năm sau. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Trong số những con giáp, tuổi Ngọ là những người thích có cuộc sống tự do, không ràng buộc mà muốn làm những điều mình yêu thích.

Nhiều người cho rằng tuổi Ngọ sống vô lo vô nghĩ, nhưng trên thực tế nội tâm của họ khá phức tạp và sâu sắc. Tận sâu trong lòng tuổi Ngọ luôn khao khát môt cuộc sống đầy đủ, sung túc, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng, đối mặt với nhiều thử thách để đạt được điều mình mong muốn.

Thời gian vừa rồi, tuổi Ngọ đã bỏ ra nhiều công sức để gầy dựng ước mơ của mình. Tuy rằng chưa gặt hái được thành quả như mong đợi nhưng họ hài lòng vì mình đã dám nghĩ dám làm.

Tử vi học có nói, từ 21-31/8/2022, tuổi Ngọ là một trong những con giáp được thượng đế chiếu cố và ban cho nhiều phước lành.

Những việc khác không nói nhưng về con đường tài vận thì chắc chắn sẽ thăng hoa bất ngờ. Nếu như không trở thành đại gia trong một đêm thì ít nhất tài khoản cũng đầy số.

Bước qua tháng 9, tuổi Ngọ chẳng cần suy nghĩ nhiều, mọi cơ hội tốt đang ở trước mắt, chỉ cần đi đến thì sẽ bắt được. Dự kiến năm 2022 sẽ là năm đầy rực rỡ và viên mãn với họ.

 Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường dũng cảm và gan dạ và nhận thức rõ được những sự việc đang xảy ra xung quanh mình. Ở tuổi trưởng thành, tuổi Thìn phải chống chọi với cuộc sống đầy khó khăn tất cả đều cố gắng vượt qua.

Cuối cùng họ sẽ nhận được trái ngọt sau những cố gắng vượt bậc của mình. Từ sau 30, mỗi khi bắt tay vào việc gì, tuổi Thìn đều suy nghĩ rất kỹ và luôn tìm ra hướng giải quyết hoàn hảo nhất. Đó là lý do vì sao, tuổi này không bao giờ chịu khổ.

Với người tuổi Thìn, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào thì họ cũng có thể vượt qua vì được thượng đế chiếu cố. Những khó khăn trước đó chỉ như “gia vị” đầu đời giúp họ có thêm bản lĩnh làm chủ cuộc sống này.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Qua đêm nay 1/8: 3 con giáp chuẩn bị đón nhận quà bất ngờ, vàng bạc tới tay, tài lộc tá lả, tiền tài chất như núi, tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe, giàu lên trông thấy

Qua đêm nay 1/8: 3 con giáp chuẩn bị đón nhận quà bất ngờ, vàng bạc tới tay, tài lộc tá lả, tiền tài chất như núi, tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe, giàu lên trông thấy

Tử vi dự đoán chỉ cần qua đêm nay 1/8, 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận quà bất ngờ, thần tài trước cửa, vàng bạc tới tay, tài lộc tá lả.

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Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi thìn

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