Từ ngày 8/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp bùng nổ vận may, tiền về ngập két, hầu bao rủng rỉnh, giàu có đổi đời

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 13:33

Tử vi dự đoán từ ngày 8/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp bùng nổ vận may, tiền về ngập két, hầu bao rủng rỉnh, giàu có đổi đời.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực ra họ là người rất khôn khéo. Con giáp này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó nhằn.

Họ sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Người tuổi Sửu may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị. Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như như mong đợi. Rất có thể, người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ, đến chính họ cũng chẳng thể tin.

Từ ngày 8/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp bùng nổ vận may, tiền về ngập két, hầu bao rủng rỉnh, giàu có đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất được lòng người, dịu dàng lại tốt bụng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác phái. Xung quanh họ có nhiều người vây quanh. Trong công việc, người tuổi Hợi rất cầu tiến.

Dù xuất phát điểm khiêm tốn, con giáp này rất ham học hỏi và may mắn được quý nhân giúp đỡ. Trong tương lai, con giáp này cần mạnh dạn hơn nữa trong việc tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Người tuổi Hợi sẽ thể hiện năng lực của mình trong công việc. Họ có cơ hội hiện thực hóa nhiều ý tưởng mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Con giáp tuổi này cũng gặp được quý nhân, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống hanh thông, hạnh phúc.

Từ ngày 8/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp bùng nổ vận may, tiền về ngập két, hầu bao rủng rỉnh, giàu có đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình cởi mở, thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt mọi người. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thất bại nhưng con giáp này vẫn đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ và mục tiêu mà mình đã đề ra trước.

Những người thuộc con giáp này hầu như không ngại khó ngại khổ. Con giáp này rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ, mong rằng mình có thể đạt được điều gì đó mỗi ngày. Họ không tính đếm đến chuyện được mất mà luôn nỗ lực hết mình.

Con giáp tuổi Mùi nhận được những cơ hội tốt để khẳng định bản thân. Đó có thể là công việc hoàn toàn mới hoặc là một dự án công việc phù hợp với bản thân. Những người kinh doanh cũng có cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Hãy xem xét, cân nhắc kỹ trước mỗi cơ hội để đạt được những thành công trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua ngày 20/9/2023, 3 con giáp may mắn đủ đường, giàu sang no ấm, đếm tiền mệt nghỉ, bắc thang đến thành công

Bước qua ngày 20/9/2023, 3 con giáp may mắn đủ đường, giàu sang no ấm, đếm tiền mệt nghỉ, bắc thang đến thành công

Tử vi dự đoán bước qua ngày 20/9/2023, 3 con giáp may mắn đủ đường, giàu sang no ấm, đếm tiền mệt nghỉ, bắc thang đến thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 8/8 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 32 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 2 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 2 giờ 2 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026