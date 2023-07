Từ ngày 5 - 10/8: 3 tuổi được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, mọi mơ ước đều ‘hóa phép màu’ biến thành sự thật khó tin

Từ ngày 5 - 10/8 cũng khá may mắn và thành công trong công việc của con giáp may mắn này. Người tuổi Ngọ sẽ thực hiện một số giao dịch tài chính lớn. Tuy rằng vẫn có một số trục trặc nho nhỏ những chỉ cần bản mệnh đánh giá đúng được rủi ro và có kế hoạch đối phó kịp thời thì vẫn thu lại được những hợp đồng làm ăn tiềm năng. Con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc không ngừng tiết kiệm, về già có của ăn của để.

Tuổi Ngọ vượng phát không ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khá may mắn về mặt tiền bạc, trong tuần tới sẽ có quý nhân nâng đỡ mang tới cơ hội kinh doanh, làm ăn tốt đẹp cho con giáp này. Có người may mắn còn trúng số đề tuy nhiên chớ sa đà vào trò may rủi này. Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn lại sống có trách nhiệm với công việc nên được những người xung quanh tin tưởng. Con giáp này cũng có tính cách ôn hòa, không hay so đo, tính toán nên càng được mọi người yêu mến.

Từ ngày 5 - 10/8, con giáp này sẽ đón nhận vô vàng cơ hội tốt. Chỉ cần tuổi Tỵ có sự chuẩn bị về tinh thần và ý chí thì vận thế sẽ ngày một hanh thông, làm ăn thuận lợi. Sự nghiệp của tuổi Tỵ thuận buồm xuôi gió, tài vận vượng phát, tình cảm cũng thăng hoa không kém.Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm