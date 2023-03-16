Từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, top 3 con giáp đụng đâu cũng có tiền, dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước”

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 03:55

Tử vi dự báo, từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, 3 con giáp này đụng đâu cũng có tiền, ngồi chơi tiền cũng tự chạy vào túi.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo, từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, những người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận trong sự nghiệp nhờ có cát tinh nâng đỡ. Trong thời gian này bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Đối với phương diện tình cảm của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc, Bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng sẽ có nhiều tin vui cho bạn. Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dậu tuần mới có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lượng. Bạn sẽ thoái mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, top 3 con giáp đụng đâu cũng có tiền, dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một tuần bình yên, chỉ ngồi chơi xơi nước đón nhận thành quả mà bạn đã có công xây đắp từ trước đó. Con giáp này rất hợp công việc kinh doanh nên từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, đơn hàng về ầm ầm, đúng là chỉ có ngồi nhà đếm tiền thôi đó.

Chuyện tình cảm của bạn cũng hết sức hanh thông, người ấy đã cảm kích tấm lòng và sự kiên trì của bạn nên cuối cùng cũng quyết định bật đèn xanh. Với niềm vui này thì động lực làm việc của bạn còn lên cao gấp bội, tiền lại cứ thế vào túi ào ào.

Từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, top 3 con giáp đụng đâu cũng có tiền, dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cho biết, từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, tuổi Tý là những người tài giỏi và sở hữu khí chất quý tộc. Họ có những ý tưởng độc đáo trong kinh doanh và là những tài năng thông minh điển hình. Một người như vậy sẽ mở ra đỉnh cao tài lộc.

Trong công việc, tuổi Tý sẽ cảm thấy mình như cá gặp nước, tràn đầy năng lượng và không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, vận đào hoa vô cùng mạnh, là điềm tốt cho những con rồng độc thân. Có cả phú quý lẫn tình yêu, người thân cũng vui lây. Người tuổi Tý không chỉ may mắn trong tiền bạc, công việc mà còn vô cùng viên mãn trong tình duyên. Nếu tuổi Tý đang độc thân thì vận đào hoa theo đuổi, còn người có gia đình thì sẽ có thêm nhiều tin vui.

Từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, top 3 con giáp đụng đâu cũng có tiền, dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Theo tử vi dự đoán, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 15 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 41 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều