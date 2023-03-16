Từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, top 3 con giáp đụng đâu cũng có tiền, dư dả may mắn, sự nghiệp thuận lợi như “cá gặp nước”

Tử vi dự báo, từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, 3 con giáp này đụng đâu cũng có tiền, ngồi chơi tiền cũng tự chạy vào túi.

Tuổi Dậu Tử vi dự báo, từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, những người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận trong sự nghiệp nhờ có cát tinh nâng đỡ. Trong thời gian này bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Đối với phương diện tình cảm của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc, Bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng sẽ có nhiều tin vui cho bạn. Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dậu tuần mới có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lượng. Bạn sẽ thoái mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Tuổi Thìn có một tuần bình yên, chỉ ngồi chơi xơi nước đón nhận thành quả mà bạn đã có công xây đắp từ trước đó. Con giáp này rất hợp công việc kinh doanh nên từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, đơn hàng về ầm ầm, đúng là chỉ có ngồi nhà đếm tiền thôi đó. Chuyện tình cảm của bạn cũng hết sức hanh thông, người ấy đã cảm kích tấm lòng và sự kiên trì của bạn nên cuối cùng cũng quyết định bật đèn xanh. Với niềm vui này thì động lực làm việc của bạn còn lên cao gấp bội, tiền lại cứ thế vào túi ào ào.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Tử vi cho biết, từ ngày 26/2 - 30/2 âm lịch, tuổi Tý là những người tài giỏi và sở hữu khí chất quý tộc. Họ có những ý tưởng độc đáo trong kinh doanh và là những tài năng thông minh điển hình. Một người như vậy sẽ mở ra đỉnh cao tài lộc. Trong công việc, tuổi Tý sẽ cảm thấy mình như cá gặp nước, tràn đầy năng lượng và không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, vận đào hoa vô cùng mạnh, là điềm tốt cho những con rồng độc thân. Có cả phú quý lẫn tình yêu, người thân cũng vui lây. Người tuổi Tý không chỉ may mắn trong tiền bạc, công việc mà còn vô cùng viên mãn trong tình duyên. Nếu tuổi Tý đang độc thân thì vận đào hoa theo đuổi, còn người có gia đình thì sẽ có thêm nhiều tin vui. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ Theo tử vi dự đoán, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

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