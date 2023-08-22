Từ ngày 23/8 đến 3/9, đại hỷ đại tài, 3 con giáp bất ngờ được thần tài lẫn quý nhân chiếu cố, tài lộc leo thang, gió thổi tiền vào túi

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 07:36

Dự đoán từ ngày 23/8 đến 3/9, 3 con giáp này công việc suôn sẻ thuận lợi, tình duyên tài vận khởi sắc.

TUỔI SỬU

Từ ngày 23/8 đến 3/9, tin vui nhất cho người tuổi Sửu là vận tình duyên khởi sắc. Hai người tiến từ giai đoạn tìm hiểu đến yêu đương mặn nồng. Tình cảm đang chín muồi nên có thể tính tới chuyện kết hôn. Đây sẽ là nguồn động lực giúp tuổi Sửu làm việc hăng say.

Cấp trên vô cùng hài lòng về cách làm việc đầy sáng tạo của tuổi Sửu. Họ tích lũy được nguồn sức mạnh khổng lồ và đã ra tay khiến đồng nghiệp kinh ngạc. Đúng là người có năng lực thì trong mọi hoàn cảnh bạn đều không sợ gì. Chính vì điều này mà tài chính tăng cao, tiền bạc rủng rỉnh. Có thể mua sắm vài món đồ bạn thích nhé.

Từ ngày 23/8 đến 3/9, đại hỷ đại tài, 3 con giáp bất ngờ được thần tài lẫn quý nhân chiếu cố, tài lộc leo thang, gió thổi tiền vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÌN

Từ ngày 23/8 đến 3/9 là thời gian đầy khởi sắc với tuổi Thìn trên mọi phương diện, bạn có thể yên tâm mà tận hưởng thành quả. Con giáp này ra ngoài gặp được người bạn tốt, là một mối quan hệ tốt cho bạn trong công việc. Nhờ người này mà cả tuần bạn có thể gặp gỡ được những người tốt hơn, vững mạnh hơn.

Cấp trên đã thưởng nóng cho hợp đồng mà bạn vừa kí được. Phải nói là năng lực làm việc của bạn vô cùng tốt, bạn nên tận dụng chứ đừng khiêm tốn quá nhé. Nếu có được vị trí tốt trong tuần này thì hãy đón nhận ngay lập tức. Chỉ khi thử thách thì mới biết mình có làm được việc hay không.

Từ ngày 23/8 đến 3/9, đại hỷ đại tài, 3 con giáp bất ngờ được thần tài lẫn quý nhân chiếu cố, tài lộc leo thang, gió thổi tiền vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÙI

Tử vi 12 con giáp chúc mừng tuổi Mùi liên tiếp nhận tin vui đặc biệt về tiền bạc từ ngày 23/8 đến 3/9. Thời gian này cuộc sống của bạn vô cùng đủ đầy. Người mới đi làm, cấp trên quyết định thưởng cho bạn bằng việc tăng 100% lương.

Bạn cảm thấy vô cùng vui sướng, hạnh phúc và sẵn sàng cống hiến hết sức mình vì cấp trên. Tình yêu như ý, bạn và người ấy đang sống những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Tình yêu viên mãn thì chắc chắn việc gì cũng hạnh phúc.

Từ ngày 23/8 đến 3/9, đại hỷ đại tài, 3 con giáp bất ngờ được thần tài lẫn quý nhân chiếu cố, tài lộc leo thang, gió thổi tiền vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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