Theo tử vi, đây là 3 con giáp ăn nên làm ra và không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch.
- Trong 8 ngày tới (12/10 - 19/10), 3 con giáp này sẽ ĐÓN LỘC PHÁT TÀI, tiền vàng chắn cửa, giàu sang lừng lẫy một vùng, cuộc sống dư dả
- Trong 4 ngày cuối tuần (12/10 - 15/10), 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất
Tuổi Thìn
Người cầm tinh con Rồng mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Họ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Họ cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.
Tử vi dự báo, từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, tuổi Thìn có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Vận may luôn ở bên tuổi Thìn nên họ có thể hiện thực hóa ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, tuổi Thìn sẽ từ biệt nghèo khó, cuộc đời bước sang trang mới.
Tuổi Sửu
Người cầm tinh con Trân luôn tốt bụng, chân thành, hào phóng và rất nhiệt tình với bạn bè. Họ cũng có lối sống đơn giản, trung thực, kiên trì trong công việc. Tuổi Sửu có thể làm tốt mọi việc, không thích dựa dẫm vào người khác.
Theo tử vi học, từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, tuổi Sửu sẽ gặt hái nhiều may mắn, vận trình sự nghiệp vượng phát, có thể đạt được thành quả xuất sắc trong công việc. Tóm lại, mọi thứ với tuổi Sửu thăng hoa rực rỡ.
Tuổi Dần
Người cầm tinh con Hổ có tính cách kiên định và độc lập, có lòng tự tôn mạnh mẽ. Trong công việc và cuộc sống, tuổi Dần có tinh thần trách nhiệm cao, ghét cuộc sống tầm thường, luôn vượt qua trở ngại và phấn đấu để đạt được cuộc sống như ý.
Tử vi dự báo, từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, vận thế của những người tuổi Dần có nhiều thay đổi, tài lộc ngày càng dồi dào. Với kinh nghiệm thương trường của mình, tuổi Dần sẽ gặt hái thành quả hưng thịnh, ngân khố không ngừng tăng lên, gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm