Từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, may mắn đến trước hiên nhà, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 13:10

Theo tử vi, đây là 3 con giáp ăn nên làm ra và không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Họ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Họ cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Tử vi dự báo, từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, tuổi Thìn có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Vận may luôn ở bên tuổi Thìn nên họ có thể hiện thực hóa ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, tuổi Thìn sẽ từ biệt nghèo khó, cuộc đời bước sang trang mới.

Từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, may mắn đến trước hiên nhà, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con Trân luôn tốt bụng, chân thành, hào phóng và rất nhiệt tình với bạn bè. Họ cũng có lối sống đơn giản, trung thực, kiên trì trong công việc. Tuổi Sửu có thể làm tốt mọi việc, không thích dựa dẫm vào người khác.

Theo tử vi học, từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, tuổi Sửu sẽ gặt hái nhiều may mắn, vận trình sự nghiệp vượng phát, có thể đạt được thành quả xuất sắc trong công việc. Tóm lại, mọi thứ với tuổi Sửu thăng hoa rực rỡ.

Từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, may mắn đến trước hiên nhà, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ có tính cách kiên định và độc lập, có lòng tự tôn mạnh mẽ. Trong công việc và cuộc sống, tuổi Dần có tinh thần trách nhiệm cao, ghét cuộc sống tầm thường, luôn vượt qua trở ngại và phấn đấu để đạt được cuộc sống như ý.

Tử vi dự báo, từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, vận thế của những người tuổi Dần có nhiều thay đổi, tài lộc ngày càng dồi dào. Với kinh nghiệm thương trường của mình, tuổi Dần sẽ gặt hái thành quả hưng thịnh, ngân khố không ngừng tăng lên, gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Từ ngày 16/9 đến 26/9 âm lịch, may mắn đến trước hiên nhà, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang tháng 9, 10, 11 âm lịch, những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Sang tháng 9, 10, 11 âm lịch, những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại trong tháng 9, 10, 11 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 15/9 âm lịch tử vi giữa tháng 9 âm tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi rằm tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 13 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 38 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 57 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh