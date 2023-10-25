Từ ngày 11/9 âm lịch trở đi, 3 con giáp hút hết may mắn vào người, đếm tiền mệt nghỉ, điềm lành gõ cửa, ngồi mát hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 13:38

Tử vi dự đoán từ ngày 11/9 âm lịch trở đi, 3 con giáp hút hết may mắn vào người, đếm tiền mệt nghỉ, điềm lành gõ cửa, ngồi mát hưởng phước.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Họ là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Con giáp tuổi Tỵ cũng là người sống thực tế nhất trong 12 con giáp. Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được.

Người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, thu nhập dồi dào. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiệm vụ mới. Có thể trong thời gian này, họ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ. Những khoản đầu tư của con giáp này trước đây sẽ sớm sinh lời. Họ có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp ổn định và ngày một phất lên.

Từ ngày 11/9 âm lịch trở đi, 3 con giáp hút hết may mắn vào người, đếm tiền mệt nghỉ, điềm lành gõ cửa, ngồi mát hưởng phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn ăn nói dễ nghe, lịch sự, nền nã nên được nhiều người yêu quý. Con giáp này tự tin vào bản thân, không ngừng cố gắng và có tinh thần cầu tiến. Bản thân họ luôn tìm kiếm các cơ hội dành cho bản thân mình.

Nhiều cơ may trong công việc đến với người tuổi Thìn. Có thể, họ sẽ nhận được một công việc bán thời gian, việc làm thêm mới...Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng tốt, gặp được đối tác tin cậy.

Những người thuộc con giáp này làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán được giá, có vụ mùa bội thu. Con giáp tuổi Thìn làm việc chăm chỉ nên cũng nhận được thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Từ ngày 11/9 âm lịch trở đi, 3 con giáp hút hết may mắn vào người, đếm tiền mệt nghỉ, điềm lành gõ cửa, ngồi mát hưởng phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ được biết đến với vẻ ngoài bí ẩn. Họ sống khá tự do, phóng khoáng, hào phóng. Con giáp này thích hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo như kinh doanh, làm nghệ thuật.

Trong công việc, họ làm việc hăng say, đầy tham vọng và luôn nỗ lực vươn lên. Đó cũng là lý do khiến họ thường thành công từ khi độ tuổi còn rất trẻ.

Các cơ hội trong công việc sẽ dần đến với người tuổi Ngọ. Qua các mối quan hệ, họ tìm được công việc mới với môi trường phù hợp và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Con giáp này làm công ăn lương cũng có thể đạt được thành tích tốt, được cập trên trọng thưởng.

Người làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, hàng hóa bán chạy, hợp đồng ký liền tay. Người tuổi Ngọ làm việc có tài, có tâm nên kiếm tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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