Từ ngày 10/1 đến 20/1/2023, trời cao định sẵn số mệnh cho 3 con giáp, giàu có nứt đố đổ vách, tiền tài cực nhiều, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 13:39

Tử vi có nói, từ ngày 10/1 đến 20/1/2023, những con giáp này được Thần Tài ban phát của cải, thu nhập tăng lên thấy rõ.

Tuổi Thìn

Dự đoán từ ngày 10/1 đến 20/1/2023, vận may của người tuổi Thìn sẽ càng tiến xa hơn, đi ra ngoài gặp phúc, gặp quý nhân một cách dễ dàng. Mọi việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, đồng thời có được trạng thái tích cực và lạc quan.

Từ ngày 10/1 đến 20/1/2023, trời cao định sẵn số mệnh cho 3 con giáp, giàu có nứt đố đổ vách, tiền tài cực nhiều, vận đỏ như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những con giáp tuổi Rồng sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng thuận. Nếu là người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. Do đó, cần phải tận dụng thời điểm này phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái “quả ngọt”.

Tuổi Mão

Từ ngày 10/1 đến 20/1/2023, tuổi Mão sẽ đón nhận sự hỗ trợ của 2 cát thần là Chính Ấn và Chính Quan nên vận khí lên cao hơn so với thời gian trước. Bên cạnh đó, cát tinh đào hoa Bách Việt cho thấy, vận quý nhân của họ khá vượng. Nhờ vậy, dù họ vẫn có lúc gặp việc khó khăn thì cũng sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc.

Từ ngày 10/1 đến 20/1/2023, trời cao định sẵn số mệnh cho 3 con giáp, giàu có nứt đố đổ vách, tiền tài cực nhiều, vận đỏ như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong hợp tác làm ăn, bạn cần thận trọng để nhìn nhận rõ ràng ai mới là quý nhân giúp sức, ai là kẻ tiểu nhân rình rập, tránh phô trương kẻo hao tổn. Còn trong đầu tư thì nên tránh xa những điều rủi ro quá lớn. Cần phải “chia trứng nhiều giỏ” và có thể chuyển từ tiền mặt sang tích lũy về của cải hoặc đa dạng các hạng mục đầu tư vật chất.

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, từ ngày 10/1 đến 20/1/2023, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng tài chính túng quẫn. Họ sẽ nhận được dấu hiệu tài vận vượng phát, làm ăn phát đạt, lộc lá không ngừng lên cao. Sự phát triển của họ thậm chí còn khiến mọi người xung quanh phải hâm mộ. Nhờ tài chính đạt được sự ổn định, thu nhập và khả năng đầu tư của người tuổi Dậu có sự tăng tiến.

Từ ngày 10/1 đến 20/1/2023, trời cao định sẵn số mệnh cho 3 con giáp, giàu có nứt đố đổ vách, tiền tài cực nhiều, vận đỏ như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lợi nhuận từ các kế hoạch hợp tác cũng được cải thiện đáng kể. Những nỗ lực và cống hiến mà họ bỏ ra suốt thời gian qua sẽ đem lại thành quả tương xứng. Tuổi Dậu rất cần có quan hệ tốt với các tiền bối, những người giàu kinh nghiệm để nhận được những lời khuyên hữu ích. Chỉ cần biết lắng nghe và tiếp thu, họ sẽ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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