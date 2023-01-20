Từ nay tới Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài ban thưởng, kinh doanh phát đạt, tiền tài đổ dồn về túi, may mắn thấm vào người

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 15:18

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ nay tới Rằm tháng Giêng nhé!

Từ nay tới Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài ban thưởng, kinh doanh phát đạt, tiền tài đổ dồn về túi, may mắn thấm vào người - Ảnh 1

Tuổi Ngọ

Từ nay tới Rằm tháng Giêng, người tuổi Ngọ có sao quý nhân chiếu mạng, công việc hay chuyện tiền bạc đều được trợ giúp đáng kể. Người khác có thể chịu ảnh hưởng xấu từ yếu tố khách quan như tình hình kinh tế sa sút, lạm phát cao..., nhưng Ngọ vẫn đủ thông minh và khôn ngoan để tìm ra lối đi riêng, kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, tiền bạc vì thế mà không ngừng đổ về túi.

Trong những ngày tới, tài lộc của Ngọ chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán, thế nên cần phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đừng để mình chậm trễ vì bất cứ lý do nào.

Với những người làm công ăn lương thì đây cũng là thời điểm thu về lương và thưởng hậu hĩnh. Cơ hội thăng chức cũng đang mở ra trước mặt. Đó là trái ngọt hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực miệt mài trong suốt thời gian qua của Ngọ. Con đường tài lộc sẽ không còn quá nhiều rào cản, thay vào đó là những con số thực tế và rõ ràng mà bản mệnh sẽ nhận được.

Tuổi Tuất

Từ giờ tới Rằm chính là khoảng thời gian người tuổi Tuất dễ dàng tìm kiếm được cơ hội kiếm tiền về tay. Ban đầu mọi thứ sẽ không quá thuận lợi, có thể bị tiểu nhân quấy phá đôi lần. Thôi thì “vạn sự khởi đầu nan”, chính nhờ sự khéo léo, linh hoạt xử lý tình huống và nhất là kiên nhẫn chờ thời, người tuổi Tuất có thể lội ngược dòng thành công trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người xung quanh.

Trời không phụ lòng người có tâm và có tầm, thế nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ làm việc và chủ động nắm bắt thời cơ thì tất sẽ có tin báo tiền ào ào đổ về nhà.

Càng gần ngày Rằm thì tài lộc càng dồi dào sung túc, Tuất không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền. Về sự nghiệp, sẽ có thành tích đặc biệt xuất sắc và được lãnh đạo khen thưởng gấp đôi, người tuổi tuất có thể đón “tin vui kép” trong thời điểm tới.

Tuổi Sửu

Từ nay tới Rằm tháng Giêng, sao đổi ngôi không ngừng, vận khí có sự biến động từng ngày từng giờ. Nhờ những bài học đáng quý rút ra từ việc mất tiền do đặt niềm tin sai chỗ hoặc bị nợ nần chưa trả mà người tuổi Sửu biết cách biến nguy thành cơ để xoay chuyển tình thế.

May mắn không tự nhiên mà có, nó là sự cố gắng miệt mài của Sửu trong suốt thời gian qua. Đây chính là khoảng thời gian để bản mệnh thu về nợ cũ lẫn nợ mới, thu hồi vốn liếng và lợi nhuận trong kinh doanh, đầu tư. Càng về những ngày cận Rằm cát khí càng tăng mạnh, tiền bạc cứ thế chảy ầm ầm về túi của Sửu.

Điểm đáng ngạc nhiên ở chỗ, dù làm nghề kinh doanh buôn bán tự chủ hay làm công ăn lương thì đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ trong thời gian tới. Người làm công ăn lương sắp xếp thời gian để làm thêm kiếm tiền hay được thu về khoản lương thưởng hậu hĩnh. Còn người làm kinh doanh buôn bán thì không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào đến bên mình, dù nhặt tiền lẻ cũng chẳng làm bạn nản lòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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