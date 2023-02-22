Từ nay tới Rằm tháng 2 Âm lịch: 3 tuổi đời phất lên phơi phới, trên có Bồ Tát soi đường, dưới có Quý Nhân dẫn lối, làm giàu cực nhanh

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 18:25

Từ nay tới rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này may mắn vô cùng, làm gì cũng dễ thành công lớn.

Tuổi Mùi

Mùi vốn lanh lợi, thông minh, biết biến mọi khó khăn thành cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Mùi thường tự lực cánh sinh, nếu có quý nhân thì người đó cũng sẽ là quý nhân cực chất, có khả năng giúp tuổi Mùi xây dựng cuộc sống thăng hoa toàn diện. Người tuổi Mùi vốn mang số mệnh giàu có, vì vậy mọi khó khăn chỉ là thử thách, sớm muộn gì con giáp này cũng đạt được điều mình mong muốn.

Từ nay tới Rằm tháng 2 Âm lịch: 3 tuổi đời phất lên phơi phới, trên có Bồ Tát soi đường, dưới có Quý Nhân dẫn lối, làm giàu cực nhanh - Ảnh 1

Tử vi từ nay tới rằm tháng 2 âm lịch cho biết, những người cầm tinh con giáp này sẽ bừng sáng tài lộc, thuận lợi công danh. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Mùi vốn ấp ủ ý định thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, muốn mua nhà mua xe, vì thế trong thời gian tới may lội ngược dòng có thể giúp con giáp này hoàn thành được mục tiêu.

Chuyện tình cảm của những người thuộc con giáp này luôn vô vàn các sắc màu. Sự đáng yêu, chủ động giúp người đàng độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân cho mình.

Tuổi Tuất

Từ nay tới rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có sao tốt chiếu mệnh, giúp tăng cường tài năng và sức sáng tạo của con giáp này. Do đó, vận khí của những người tuổi Tuất làm về lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật như nhà văn, biên tập viên, phóng viên... trong cuối năm rất đáng mong đợi.

Dưới sự phù hộ của cát tinh, sự nghiệp của bạn sẽ phát triển vượt bậc. Cần lưu ý là không nên để lộ quá nhiều cảm hứng của mình để tránh nguy cơ đạo văn, đạo ý tưởng sáng tạo.

Từ nay tới Rằm tháng 2 Âm lịch: 3 tuổi đời phất lên phơi phới, trên có Bồ Tát soi đường, dưới có Quý Nhân dẫn lối, làm giàu cực nhanh - Ảnh 2

Ngoài ra, bạn nên né những cam kết lớn ở cuối năm và thận trọng hơn trong mọi vấn đề. Đừng quá lo lắng và suy nghĩ quá nhiều bởi chúng chỉ làm trầm trọng hóa vấn đề. Cuối cùng, đừng bỏ qua sự giúp đỡ và ủng hộ từ gia đình.

Tuổi Ngọ 

Ngọ nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, cá tính và dám dấn thân. Thế nên, dù cuộc đời có vùi dập không ít lần, nếm trải vô số thất bại trong sự nghiệp thì con giáp may mắn này vẫn vững vàng vượt qua tất cả. Không sợ khó, chẳng sợ khổ nên sự nghiệp của Ngọ ngày càng phát triển.

Từ nay tới Rằm tháng 2 Âm lịch: 3 tuổi đời phất lên phơi phới, trên có Bồ Tát soi đường, dưới có Quý Nhân dẫn lối, làm giàu cực nhanh - Ảnh 3

Tử vi có nói, từ nay tới rằm tháng 2 âm lịch Ngọ sẽ gặp vận đỏ trời cho, phúc lành ập xuống đầu. Kiếm được nhiều tiền, quơ tay là hốt bạc, càng về cuối tháng 2 càng giàu ú ụ chính là phúc phần mà bề trên đã an bài cho Ngọ.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hết tháng Giêng, Ngọc Hoàng chấm sổ: 3 con giáp thoát hạn xui, xóa sạch nợ, làm ăn tăng tiền, tiền về ngập nhà

Hết tháng Giêng, Ngọc Hoàng chấm sổ: 3 con giáp thoát hạn xui, xóa sạch nợ, làm ăn tăng tiền, tiền về ngập nhà

Qua hết tháng Giêng, những con giáp này tài lộc thăng hạng vô cùng, làm gì cũng gặp may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi rằm tháng 2 Âm lịch tử vi 12 con giáp tử vi ngày 3/2 âm lịch tử vi ngày 22/2/2023

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 29 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 36 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 37 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 57 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số