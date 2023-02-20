Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi có năng lực và chú tâm vào phát triển sự nghiệp. Họ cũng có tâm tính rất tốt, nhân hậu, có sức chịu đựng bền bỉ.

Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Năm nay, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ vào 17h chiều ngày 20/2. Người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ.

Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Tuổi Thân

Thông minh, ngay thẳng và chính trực, ở tuổi Thân luôn toát ra một thứ phong thái kiêu hùng, ngạo nghễ, rất có uy với người khác. Trong cuộc sống, tuổi Thân với vẻ ngoài lúc nào dường như cũng thích đùa và bất cần, nhưng sâu thẳm trong họ lại là một tâm hồn nhạy cảm và hết sức chân thật.

Vào 17h chiều ngày 20/2, tuổi Thân gặp thuận lợi nhất là về mặt sự nghiệp, với những bước tiến vững chắc và chúng tỷ lệ thuận với lợi nhuận mà họ thu được. Đặc biệt, nếu hợp tác làm ăn với tuổi Thìn, khả năng thành công của họ sẽ rất lớn.

Tử vi học có nói, giai đoạn thuận lợi nhất của tuổi Thâ, nên biết tận dụng để có được nhiều tài lộc nhất, vì từ sau đó trở nên, những cơ hội làm giàu đến với họ sẽ ít dần đi.

Tuổi Tuất

Vào 17h chiều ngày 20/2, tuổi Tuất là sẽ nhận thấy sự chuyển mình rõ rệt trong công việc làm ăn, gặp nhiều cơ hội tốt về tài lộc. Tử vi dự báo rằng, tuổi Tuất liên tục gặp may mắn. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư và thu về một khoản tiền lớn.Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Ở phương diện tài lộc, các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của tuổi Tuất đều thu về kết quả rực rỡ ngoài mong đợi. Thừa thắng xông lên, tuổi Tuất sẽ kiếm bộn tiền nhờ những kế hoạch táo bạo họ vạch ra. Bạn đang được Thần Tài chiếu mệnh nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội.

Với bản tính thông minh, nhanh nhạy, cộng thêm quý nhân giúp đỡ, con đường công danh, tài lộc của tuổi Tuất sẽ rất rạng rỡ. Càng về cuối tháng, những cơ hội làm giàu tới ồ ạt. Các bạn sẽ có rủng rỉnh tiền tiêu, mua được nhiều bất động sản, tích lũy được nhiều tài sản khác.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh, đường tình duyên của tuổi Tuất cũng có tiến triển tốt. Người độc thân có cơ hội tốt để tìm được tình yêu đích thực. Vợ chồng có nơi có chốn thì tình cảm càng thêm gắn bó.

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