Từ nay tới Rằm tháng 2 âm, 3 con giáp nhiều cơ hội làm giàu, lộc cũ chưa qua lộc mới đã tới, cả đời phú quý

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tuổi Dần

Từ nay tới Rằm tháng 2 âm, tuổi Dần tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh vì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở. Những người làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Chính vì lý do đó mà tuổi Dần được xếp vào danh sách 3 con giáp phát tài trong thời gian này.

Đặc biệt xét về công việc, con giáp này hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Do đó, tuổi Dần sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và ghi điểm được với những người xung quanh. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm bản mệnh đón tin vui về đường tình duyên khi tuổi Dần có thể tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình.

Tuổi Dậu

Từ nay tới Rằm tháng 2 âm, người tuổi Dậu góp nhiều công sức vào thay đổi vận trình công danh.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu thỏa mãn công việc theo sở thích cá nhân.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn không dễ dàng chấp nhận việc phải yêu xa.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hanh thông, tự mình mở rộng nhiều cung tài lộc.

Sức khoẻ: Không để gia đình lo lắng, bạn luôn tự chăm sóc bản thân.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.