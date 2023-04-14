Từ nay đến đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp nắm trọn cơ may, tiền vô bạc tỷ, vận trình chạm đỉnh, thu lộc đầy rổ, thành công vây bám

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 11:20

Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Người tuổi Dần thường nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Trong gia đình cũng vậy, con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng. Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Họ được nửa kia động viên, giải tỏa áp lực nên có thêm động lực để phấn đấu và thành công trong sự nghiệp.

Từ nay đến đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp nắm trọn cơ may, tiền vô bạc tỷ, vận trình chạm đỉnh, thu lộc đầy rổ, thành công vây bám - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần đều thông minh, tinh tường, có óc phán đoán tốt. Trong cuộc sống, người tuổi này giỏi giao tiếp, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, họ có thể được quý nhân phù trợ. Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh thay vì tỏ ra sợ hãi, suy nghĩ tiêu cực.

Người tuổi Hợi có tài vận khởi sắc. Họ học hỏi được nhiều điều mới, năng lực cá nhân được cải thiện. Con giáp tuổi này hợp tác làm ăn với bạn bè, công việc làm ăn sẽ phát đạt.

Những người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng với cấp trên và nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ. Trong khi đó, trong tuần này, con giáp tuổi Hợi cũng có sức khỏe khá tốt, không gặp vấn đề gì.

Từ nay đến đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp nắm trọn cơ may, tiền vô bạc tỷ, vận trình chạm đỉnh, thu lộc đầy rổ, thành công vây bám - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều quyến rũ, có duyên ngầm, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, họ giỏi giao tiếp, biết chọn bạn mà chơi nên kết giao được với những người tốt.

Con giáp tuổi này thường thông minh, tài giỏi hơn người. Nếu có cơ hội phát huy tài năng, họ sẽ đạt đến vị trí cao trong công việc. Con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Tỵ muốn điều chuyển công việc cũng sẽ nhận được những lời mời phỏng vấn. Trong thời gian tới, họ sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp tại môi trường làm việc mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, tiền đồ xán lạn, lộc lá xum xuê, tương lai trải thảm hồng

Từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, tiền đồ xán lạn, lộc lá xum xuê, tương lai trải thảm hồng

Người tuổi này may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc