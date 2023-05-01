Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch: Thần Tài ban phúc, 3 con giáp này kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, phát tài rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 07:52

Tử vi nói rằng, khó khăn sẽ lùi lại phía sau, may mắn tìm đến tới tấp giúp cuộc sống của 3 con giáp này có sự chuyển biến rất tích cực từ nay đến mùng 10/3 âm lịch.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng sự nghiệp của người tuổi Sửu trở nên thuận lợi từ nay đến mùng 10/3 âm lịch. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông. Dù gặp phải một số vướng mắc nhỏ nhưng tuổi Sửu có thể giải quyết tốt đẹp nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp, cấp trên. Tài vận của tuổi Sửu ổn định, đủ tiền tiêu xài, không phải sống những ngày khốn khó.

Mối quan hệ của tuổi Sửu và cha mẹ rất hòa thuận. Con giáp này luôn tôn trọng ý kiến của phụ huynh và những người đi trước nên luôn nhận được những lời khuyên chân thành, bổ ích. Tuổi Sửu từng bước vượt qua khó khăn để giành lấy thành công trong cuộc sống, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, may mắn nhờ có được thần Phật hỗ trợ.

Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch: Thần Tài ban phúc, 3 con giáp này kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, phát tài rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tinh tế, hiểu biết, biết phân biệt đúng sai và có cách đối nhân xử thế hợp lòng người. Con giáp này sống tình nghĩa, dĩ hòa vi quý với những người xung quanh. Tuổi Dần ham học hỏi, không ngại thay đổi để ngày một tốt hơn. 

Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, tuổi Dần sẽ được cát tinh chiếu cố. Những người làm công chức, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp được may mắn nhất định. Nhờ tính cách tốt nên tuổi Dần sẽ có được mối làm ăn quý giá, mang đến nhiều tài lộc. Tuổi Dần đang đi làm ăn xa cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Họ rất chăm chỉ và không ngững nỗ lực trong công việc. Bản mệnh cũng luôn được trời thương, trao cho nguồn tài lộc dồi dào.

Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch: Thần Tài ban phúc, 3 con giáp này kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, phát tài rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Thời gian trước, con giáp này bị hung tinh chiếu mệnh nên mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ. Dù cố gắng thế nào, công việc cũng như cuộc sống đều không được như ý. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tuổi Mùi nản chí, mất niềm tin.

Tử vi nói rằng, từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, tài vận của tuổi Mùi có nhiều khởi sắc. Con giáp này có thể giả quyết được mọi khó khăn tồn đọng nhờ năng lực của bản thân và sự trợ giúp của quý nhân. Người đang có ý định chuyển việc cũng có thể tìm được công việc phù hợp. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội tìm được mối hợp tác tốt, sinh lời cao, giải quyết được nợ nần.

Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch: Thần Tài ban phúc, 3 con giáp này kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, phát tài rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ 12h mùng 3/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo

Kể từ 12h mùng 3/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo

Bắt đầu từ 12h mùng 3/3 âm lịch, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài liên tục ghé thăm cho lộc lá.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mùng 9/3 âm lịch tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày mai tử vi tháng 3 âm lịch con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 3 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 6 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 16 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 22 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 31 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 35 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to