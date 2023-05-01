Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch: Thần Tài ban phúc, 3 con giáp này kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, phát tài rực rỡ

Tử vi nói rằng, khó khăn sẽ lùi lại phía sau, may mắn tìm đến tới tấp giúp cuộc sống của 3 con giáp này có sự chuyển biến rất tích cực từ nay đến mùng 10/3 âm lịch.

Tuổi Sửu Tử vi nói rằng sự nghiệp của người tuổi Sửu trở nên thuận lợi từ nay đến mùng 10/3 âm lịch. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông. Dù gặp phải một số vướng mắc nhỏ nhưng tuổi Sửu có thể giải quyết tốt đẹp nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp, cấp trên. Tài vận của tuổi Sửu ổn định, đủ tiền tiêu xài, không phải sống những ngày khốn khó. Mối quan hệ của tuổi Sửu và cha mẹ rất hòa thuận. Con giáp này luôn tôn trọng ý kiến của phụ huynh và những người đi trước nên luôn nhận được những lời khuyên chân thành, bổ ích. Tuổi Sửu từng bước vượt qua khó khăn để giành lấy thành công trong cuộc sống, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, may mắn nhờ có được thần Phật hỗ trợ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Người tuổi Dần tinh tế, hiểu biết, biết phân biệt đúng sai và có cách đối nhân xử thế hợp lòng người. Con giáp này sống tình nghĩa, dĩ hòa vi quý với những người xung quanh. Tuổi Dần ham học hỏi, không ngại thay đổi để ngày một tốt hơn. Từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, tuổi Dần sẽ được cát tinh chiếu cố. Những người làm công chức, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp được may mắn nhất định. Nhờ tính cách tốt nên tuổi Dần sẽ có được mối làm ăn quý giá, mang đến nhiều tài lộc. Tuổi Dần đang đi làm ăn xa cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Họ rất chăm chỉ và không ngững nỗ lực trong công việc. Bản mệnh cũng luôn được trời thương, trao cho nguồn tài lộc dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi nói rằng người tuổi Mùi có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Thời gian trước, con giáp này bị hung tinh chiếu mệnh nên mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ. Dù cố gắng thế nào, công việc cũng như cuộc sống đều không được như ý. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tuổi Mùi nản chí, mất niềm tin. Tử vi nói rằng, từ nay đến mùng 10/3 âm lịch, tài vận của tuổi Mùi có nhiều khởi sắc. Con giáp này có thể giả quyết được mọi khó khăn tồn đọng nhờ năng lực của bản thân và sự trợ giúp của quý nhân. Người đang có ý định chuyển việc cũng có thể tìm được công việc phù hợp. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội tìm được mối hợp tác tốt, sinh lời cao, giải quyết được nợ nần. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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