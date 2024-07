Từ mai, 27/7/2024, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, vinh quang vang dội, làm ăn khởi phát, gia sản tăng 4-5 lần

Tình cảm: Bạn thân thiện, thoải mái khi độc thân, vẫn muốn được tôn trọng, yêu thương người mình yêu rõ ràng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, đầu tư thời gian, tìm hiểu rõ ràng các khoản đẩu tư một cách rõ ràng.

Sức khoẻ: Sức khoẻ đã đảm bảo chơi được các môn thể thao mạo hiểm.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, mạnh mẽ, kiên định, độc lập. Con giáp này là người vô cùng nhiệt huyết, không ngại khó khăn để có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Bản mệnh có năng lực lại gặp thiên thời địa lợi nhân hòa nên chắc chắc có thể đạt được thành công lớn trên con đường công danh sự nghiệp.

Theo tử vi, người tuổi Dần có thể đón nhận nhiều tin vui trong công việc, cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn. Thời gian này, người tuổi Dần có cát tinh chiếu rọi. Không những thế, bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn trong công việc, tài chính và cả chuyện tình cảm. Càng về cuối tháng, vận may của con giáp này càng rực rỡ, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy 27/7/2024, tuổi Thân nên cẩn thận kẻo có sai sót trong việc buôn bán hàng hóa hoặc thỏa thuận hợp đồng. Bản mệnh đang phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm trong công việc nên khá mệt mỏi trong thời gian gần đây.

May mắn là nhờ lao động chăm chỉ và giỏi ngoại giao, tiền tài của bản mệnh đã phất lên nhanh chóng. Con giáp này được lộc đến nhiều cũng là nhờ bản tính thiện lành, thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn chứ không tự dưng mà có.

Thời gian gần đây có lợi cho việc hẹn hò, yêu đương với bản mệnh. Trong tình yêu, bản mệnh hãy giữ một tinh thần lạc quan và làm tròn trách nhiệm của mình, còn lại bản mệnh nên để tùy duyên chứ đừng suy nghĩ quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 5h đến 7h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

