Tự làm các loại "bùa" dân gian xua đuổi vận xui, tà khí cực linh nghiệm

Tâm linh - Tử vi 29/11/2016 11:27

Bùa hộ mệnh là một cách tuyệt vời để mang may mắn cho bạn. Đó có thể là một chiếc dây chuyền, vòng đeo tay... Một số những bảo bối phong thủy phổ biến nhất sẽ được chúng tôi đề cập sau đây

Đeo bùa may mắn là cách để xua đuổi điềm đen, ngoài những mẹo thông dụng như ăn trứng vịt lộn (ăn số lẻ) sau đó dẫm nát vỏ, dùng muối ăn, gương vỡ, đi chùa thắp hương...

Đeo chìa khóa


Một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xa xưa. Theo như lưu truyền, đeo chùm ba chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. 


Cỏ ba lá

Cỏ ba lá dễ kiếm hơn cỏ bốn lá. Vì hiếm hoi giữa một rừng cỏ ba lá nên nếu như ai tìm được cho mình một cành cỏ bốn lá sẽ cực kì may mắn. Mỗi lá trên cành được coi là đại diện cho một khía cạnh trong cuộc sống: tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe.


Tắm các loại hoa/lá

Trong một số nền văn hóa châu Á, 7 luân xa xếp thành một cột thẳng từ gốc của cột sống lên đến đỉnh đầu. Các luân xa được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến các phản ứng của cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người.



Hoa tươi có thể được sử dụng để làm sạch bảy luân xa của bạn - loại bỏ năng lượng tiêu cực và mời tài vận mới. Bạn sẽ cần ít nhất bảy loại hoa khác nhau với càng nhiều màu sắc khác nhau càng tốt (trừ màu trắng).

Ngắt bỏ hết thân cây, lá và chỉ cần để lại hoa. Cho hoa vào trong chậu nước ấm và dùng làm nước tắm. Tắm cùng nước này, còn những cánh hoa gói lại và vứt đi.

Như vậy bạn đã gột rửa được vận xui ra khỏi mình...

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

 

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