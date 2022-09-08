Tứ hỷ gõ cửa liên hồi 3 tuổi này: Tháng 10 rước lộc vào nhà, tháng 11 trúng số độc đắc, tháng 12 tiền tài như lũ cuốn

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 10:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tháng 10 rước lộc vào nhà, tháng 11 trúng số độc đắc, tháng 12 tiền tài như lũ cuốn.

Tuổi Dần

Trong 3 tháng tới, người tuổi Dần sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác.

Tứ hỷ gõ cửa liên hồi 3 tuổi này: Tháng 10 rước lộc vào nhà, tháng 11 trúng số độc đắc, tháng 12 tiền tài như lũ cuốn - Ảnh 1
Trong 3 tháng tới, người tuổi Dần sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc. Con giáp phát tài này không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể.

Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu.

Tứ hỷ gõ cửa liên hồi 3 tuổi này: Tháng 10 rước lộc vào nhà, tháng 11 trúng số độc đắc, tháng 12 tiền tài như lũ cuốn - Ảnh 2
Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 3 tháng tới, từ sự nghiệp, tiền tài đến cuộc sống xung quanh, mọi thứ đều có thần may mắn chiếu cố, giúp người tuổi Mùi vượt qua trơn tru, thuận lợi. Bạn chỉ việc đi đến và nắm bắt, cuộc đời có khả năng thay đổi vào cuối năm nay. Người tuổi Mùi sẽ luôn tìm kiếm sự vinh hoa phú quý và cuối cùng sẽ đạt được nhờ sự bản lĩnh của mình.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi đang có những bước tiến khá vững vàng. Đây là thời điểm bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình.

Tứ hỷ gõ cửa liên hồi 3 tuổi này: Tháng 10 rước lộc vào nhà, tháng 11 trúng số độc đắc, tháng 12 tiền tài như lũ cuốn - Ảnh 3
Từ sự nghiệp, tiền tài đến cuộc sống xung quanh, mọi thứ đều có thần may mắn chiếu cố, giúp người tuổi Mùi vượt qua trơn tru, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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