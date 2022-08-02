Từ giờ Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'đỏ vận đỏ tình', gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, phú quý gõ cửa, tậu nhà lầu xe hơi là chuyện sớm muộn

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 12:54

Trong thời gian này, 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, được cát tinh hộ mệnh, gặp hung hóa cát, hóa giải được mọi khó khăn trắc trở.

Tuổi Dần

Nhờ những sự nỗ lực trước đây, đây là thời điểm tuổi Dần có thể gặt hái thành quả, tài lộc cứ thế mà kéo đến. Không chỉ thuận lợi trong công việc, tuổi Dần còn gặp may mắn trên con đường tình duyên. Nếu đang còn độc thân, con giáp này có thể sẽ tìm thấy một nửa của đời mình. 

Người tuổi Dần được quý nhân đưa tay tương trợ, nâng đỡ trên vận trình trong khoảng thời gian từ giờ đến Rằm tháng 7 âm lịch. Dù có gặp bất cứ khó khăn gì, lớn đến đâu thì cũng đều có thể vượt qua. Quý nhân bên mình sẽ giúp bạn gặp hung hóa cát, hóa giải mọi sự cát lành.

Con giáp tuổi Dần mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của Dần đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Từ giờ Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'đỏ vận đỏ tình', gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, phú quý gõ cửa, tậu nhà lầu xe hơi là chuyện sớm muộn - Ảnh 1
Người tuổi Dần được quý nhân đưa tay tương trợ, nâng đỡ trên vận trình trong khoảng thời gian từ giờ đến Rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng thời vận của tuổi Thìn từ tháng 7 âm lịch, cuộc đời của Thìn như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ trong khoảng thời gian từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch.

Cát tinh mang tới cho người tuổi Thìn không ít tài lộc. Với người kinh doanh, nếu biết phát huy lợi thế của mình, con giáp này có thể tăng doanh thu nhanh chóng. Với người làm công ăn lương, nhờ sự nỗ lực không ngừng trước đây, bạn có thể nhận được những khoản thưởng nhờ đạt thành tích cao trong công việc.

Khoảng thời gian này, Thìn có thể sẽ phải chịu nhiều vất vả khổ cực hơn, tuy nhiên nếu có thể kiên nhẫn vượt qua, chăm chỉ làm việc thì chắc chắn sau đó sẽ thấy những công sức mình bỏ ra không hề uổng phí, con đường sự nghiệp sẽ vô cùng hanh thông, từng bước phát triển mạnh mẽ đi lên, không gì có thể cản trở được.

Từ giờ Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'đỏ vận đỏ tình', gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, phú quý gõ cửa, tậu nhà lầu xe hơi là chuyện sớm muộn - Ảnh 2
Tử vi nói rằng thời vận của tuổi Thìn từ tháng 7 âm lịch, cuộc đời của Thìn như bước sang một trang mới, con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, Dậu sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, từ giờ đến Rằm tháng 7 âm lịch, những chú gà như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dậu lên như diều gặp gió. Vị thế của Dậu trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ.

Dậu sẽ là con giáp may mắn tháng 7 âm lịch, con giáp này cảm nhận được rõ ràng luồng gió may mắn đang thổi tới chỗ mình. Từ giờ đến Rằm tháng 7 âm, nếu Dậu có kế hoạch đi du lịch thì đó sẽ là một cơ hội tốt để Dậu gặp được nhiều điều tốt đẹp, quen được nhiều người bạn mới và tận hưởng cuộc sống vui vẻ, lạc quan.

Tài vận của người tuổi Dậu sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ được quý nhân phù trợ. Nếu là người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán của người tuổi Dậu trở nên thuận lợi, khách hàng cứ thế nườm nượp kéo đến. Tài lộc của Dậu phất cao như núi, lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Từ giờ Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'đỏ vận đỏ tình', gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, phú quý gõ cửa, tậu nhà lầu xe hơi là chuyện sớm muộn - Ảnh 3
Có Cát tinh bảo hộ, từ giờ đến Rằm tháng 7 âm lịch, những chú gà như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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