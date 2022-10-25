Từ giờ đến tháng 10/2022, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dâng trào, vận trình thăng hoa không ngớt

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 15:45

Theo tử vi 12 con giáp từ giờ đến hết tháng 10/2022 cho biết có đến 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình rực sáng.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu trong khoảng thời gian đầu năm 2022 này gặp khá nhiều trở ngại và thách thức, khó khăn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nhưng dù bản thân vất vả, con giáp này vẫn sở hữu ý chí mạnh mẽ, kiên cường, chính vì vậy chỉ cần có cơ hội nhất định họ sẽ đoạt lấy cho bằng được. 

Tử vi dự đoán đúng 10 ngày tới đây tuổi Sửu sẽ có một vận trình trải đầy may mắn,  thuận lợi và suôn sẻ cho sự nghiệp của tuổi Sửu. Trong công việc được bạn bè giúp đỡ, được cấp trên trọng dụng, chỉ cần có màn thể hiện tốt con giáp này hoàn toàn có thể nghĩ đến vị trí cao hơn trong tương lai.

Giai đoạn tới vận trình tài lộc của bản mệnh cũng vượng không kém sự nghiệp. Chỉ cần con giáp này, tích cực hơn, tránh thụ động ngồi chờ. Dù bạn làm công ăn lương, hay tự kinh doanh thì thu nhập đều bùng nổ. Tránh đầu tư kiểu lướt sóng hay hớt váng để dẫn đến việc thất thoát tiền bạc. 

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Tử vi dự đoán đúng 10 ngày tới đây tuổi Sửu sẽ có một vận trình trải đầy may mắn,  thuận lợi và suôn sẻ cho sự nghiệp của tuổi Sửu. Trong công việc được bạn bè giúp đỡ, được cấp trên trọng dụng, chỉ cần có màn thể hiện tốt con giáp này hoàn toàn có thể nghĩ đến vị trí cao hơn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong cuộc sống người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá nhưng con giáp này vẫn có thể dễ dàng vượt qua tất cả. Họ luôn thể hiện mình có năng lượng dồi dào và luôn chịu được áp lực cao trong công việc. Đặc biệt, con giáp này sống tình cảm nhẹ nhàng không thích sóng gió. Chính vì vậy mà họ được nhiều người yêu quý và mến mộ. 

Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới đây con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là tương lai Mùi nắm chắc trong tay.

Tuy nhiên việc dành quá nhiều thời gian cho công việc, ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần của tuổi Mùi. Bạn cần điều chỉnh khóa biểu làm việc của mình một cách hợp lý và dành thời gian rảnh rỗi để thư giãn bên cạnh gia đình.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới đây con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là tương lai Mùi nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong giai đoạn cuối năm 2022 này tử vi tuổi Thìn dù có khởi sắc hơn đầu năm nhưng chưa thực sự lý tưởng. Lý do bởi, tuổi Thìn bước vào năm hạn Tam Tai, vận khí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu con giáp này giữ được sự tập trung của mình nhất định vẫn sẽ có cơ hội thành công đáng kể trong giai đoạn này. 

Đúng 10 ngày tới cục diện tuổi Dần không có nhiều thay đổi, cơ bản bình hoà, ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, tăng lương và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, sự tôn trọng của cấp dưới. Nên làm việc hết mình và phấn đấu trong mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Thìn sẽ nhận được thành quả xứng đáng trong giai đoạn sớm nhất. 

Không chỉ công việc thuận lợi mà đường tình duyên của con giáp này cũng vượng không kém. Với nam, nữ tuổi Thìn còn độc thân thì năm 2022 mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng. 

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Đúng 10 ngày tới cục diện tuổi Dần không có nhiều thay đổi, cơ bản bình hoà, ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, tăng lương và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, sự tôn trọng của cấp dưới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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