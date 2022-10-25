7 ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 11:38

Tử vi 7 ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thành công chóng vánh, tài lộc nhân đôi, tiền liên tục nhảy số trong tài khoản.

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có khả năng tập trung cao độ và cháy hết mình trong thời điểm đầu tháng 10 âm lịch này. Bạn làm việc có quy trình rõ ràng, kế hoạch đầu cuối chuẩn chỉnh nên dễ chiếm được lòng tin của lãnh đạo. Chính hiệu suất công việc mà bạn tạo ra sẽ mở ra cho bạn cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. 

Đặc biệt tử vi dự đoán trong 7 ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch này chính là thời điểm vượng nhất trong tháng của con giáp may mắn này. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn. 

Thật may mắn khi cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu rọi, hậu thuẫn, nâng bước bạn đi tạo ra những khoản thưởng hậu hĩnh. Không chỉ có vậy, các dự án đầu tư từng thất bại của Thân cũng được quý nhân giúp đỡ lấy lại khoản tiền nhanh chóng. 

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Đặc biệt tử vi dự đoán trong 7 ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch này chính là thời điểm vượng nhất trong tháng của con giáp may mắn này. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp đúng 7 ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi đối với người tuổi Thìn, khi cả công việc lẫn đầu tư đều thành công rực rỡ. 

Trong cuộc sống bạn là kiểu người sòng phẳng, chơi khá đẹp và cực kì ghét người hai mặt, hay những người "ném đá giấu tay", cũng có lẽ vì vậy mà bạn chơi với ai cũng bền lâu. 

Trong khoảng thời gian tới đây là thời điểm vô cùng thích hợp cho tuổi Thìn tiến đến một mối quan hệ mới, bởi là ngày vượng nhân duyên nên việc nên duyên thành công rất cao. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội này bạn nhé.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 7 ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi đối với người tuổi Thìn, khi cả công việc lẫn đầu tư đều thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học cho biết những người tuổi Dần có tính cách kiên định, mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, trắc trở để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn vạn người mê. Con giáp này vốn tham vọng, họ luôn biết tạo thử thách cho bản thân với mong muốn tích lũy được nhiều kinh nghiệm. 

Đúng 7 ngày tới đây tuổi Dần vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy họ hoàn toàn biết nắm bắt cơ hội tốt nhất để thăng tiến và làm giàu. Cụ thể, nhờ chăm chỉ làm việc nên học nhanh chóng được cấp trên khen thưởng và trao cho các dự án quan trọng của công ty chỉ cần làm tốt khả năng thăng chức hay tăng lương là chuyện dễ như trở bàn tay. 

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Đúng 7 ngày tới đây tuổi Dần vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy họ hoàn toàn biết nắm bắt cơ hội tốt nhất để thăng tiến và làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số tiền tỷ đúng 20h hôm nay (mùng 1/10 âm lịch), 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc nhân đôi, vận trình sắp tới thành công rực rỡ

Trúng số tiền tỷ đúng 20h hôm nay (mùng 1/10 âm lịch), 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc nhân đôi, vận trình sắp tới thành công rực rỡ

Tử vi hôm nay (1/10 âm lịch) cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào.

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