Từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn khắp nơi

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 14:11

Tử vi chỉ ra, từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, những con giáp này sẽ hứng trọn tài lộc, gắt hái được vô vàn thành công cũng như may mắn nên dễ thăng hoa về mọi mặt.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ vốn dĩ có tính cách vô cùng mạnh mẽ, cương trực, ngay thẳng và không ngại đối đầu với gian nan cũng như thử thách.Những con giáp tuổi Dần không cho phép bản thân nghỉ ngơi tử do hay thả phanh khi chưa đạt được thành công và nắm địa vị trong tay.

Từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, những con giáp tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn khi công sức mà họ bỏ ra có được sự đền đáp vô cùng xứng đáng. Không chỉ ngày càng chăm chỉ, những con giáp này tài vận liên tục đổ về, tiêu hoài cũng không hết. Thậm chí chuyện tình cảm của họ cũng gặp được nhiều tin vui, những người độc thân cũng dễ tìm được ý chung nhân của mình.

Từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn khắp nơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời phú cho tuổi Tý khả năng thông minh thiên bẩm và là những người nhiệt huyết, luôn biết tận tâm hết mình vì công việc. Khi ở một vị trí cao, những con giáp tuổi Tý sẽ có đà để gặt hái được vô vàn những thành công cũng như tài lộc của mình.

Đặc biệt, từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, những người buôn bán kinh doanh, những con giáp tuổi Tý sẽ nhận được vô vàn những cơ hội kiếm tiền. Do đó những con giáp này cần tỉnh táo để có thể hưởng trọn lộc trời trong thời gian tới.

Từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn khắp nơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, các ngôi sao tốt sẽ soi rọi nên tuổi Tỵ tha hồ tận hưởng niềm vui bất ngờ. Thời gian này, sự nghiệp người tuổi Tỵ sẽ thịnh vượng, vận may, thu nhập sẽ tiếp tục tăng theo tuổi tác. Những chú Rắn chân thành, tốt bụng, hào phóng, về mặt tình cảm cũng là một người có trách nhiệm, yêu ai thì sẽ rất tình cảm.

Những người tuổi Tỵ nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực trong đời, thu được tình yêu ngọt ngào, tiền bạc đầy nhà, hôn nhân thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa người tuổi Tỵ có thể chủ quan, nếu chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán, vì thế, hãy là người tiêu dùng thông minh, suy nghĩ kĩ trước khi tiêu tiền.

Từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn khắp nơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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