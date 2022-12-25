Từ giờ đến hết năm 2022, 3 con giáp ngẩng mặt hứng tiền, vận phúc tề tựu, đếm tiền mỏi tay, tha hồ mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 12:41

Tử vi có nói, từ giờ đến hết năm 2022, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình thăng hoa, tài lộc rực rỡ. Nếu có cơ hội, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

Tuổi Sửu

Từ giờ đến hết năm 2022 là thời gian may mắn nhất trong tháng của Sửu. Vận trình của con giáp khởi sắc không ngờ, làm ăn phát đạt. Bản mệnh có được nhiều bảng hợp động chất lượng, sự nghiệp phất lên trông thấy. Công danh thăng tiến kéo theo tài vận leo thang, con giáp tiền của dồi dào, số dư toàn khoảng tăng lên nhanh chóng.

Từ giờ đến hết năm 2022, 3 con giáp ngẩng mặt hứng tiền, vận phúc tề tựu, đếm tiền mỏi tay, tha hồ mua đất xây nhà - Ảnh 1
Từ giờ đến hết năm 2022 là thời gian may mắn nhất trong tháng của Sửu. Vận trình của con giáp khởi sắc không ngờ, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ tiếp tục cố gắng, con giáp may mắn này nhất định có cuộc sống sung túc, ấm êm mãi về sau. Không chỉ vậy, trong thời gian này, con giáp tuổi Sửu may mắn phúc lộc đầy người, làm ăn phát đạt. Nếu biết nắm lấy cơ hội, bản mệnh sẽ giàu lên trông thấy, tiền bạc thoải mái, tha hồ chi tiêu.

Tuổi Thìn

Sách trời đã định, từ giờ đến hết năm 2022, người tuổi Thìn vận trình may mắn, làm gì cũng thành công. Con giáp sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Công danh của Thìn ngày càng đi lên, những hạng mục nào có con giáp tham gia đều thành công vang dội.

Từ giờ đến hết năm 2022, 3 con giáp ngẩng mặt hứng tiền, vận phúc tề tựu, đếm tiền mỏi tay, tha hồ mua đất xây nhà - Ảnh 2
Sách trời đã định, từ giờ đến hết năm 2022, người tuổi Thìn vận trình may mắn, làm gì cũng thành công. Con giáp sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, hay tách ra làm ăn riêng thì đây chính xác là thời điểm ngàn năm có một của con giáp. Bản mệnh chuyển mình thuận lợi, nâng cao sự nghiệp. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới để gây ấn tượng với cấp trên. Kể từ đây, bản mệnh lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc phủ phê.

Tuổi Tỵ

Tỵ chính xác là con giáp không cần làm nhiều mà vẫn có ăn trong thời gian từ giờ đến hết năm 2022. Người mang tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một món tiền lớn “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay trúng thưởng. Con giáp hãy vui vẻ đón nhận điềm lành tài lộc này nhé.

Từ giờ đến hết năm 2022, 3 con giáp ngẩng mặt hứng tiền, vận phúc tề tựu, đếm tiền mỏi tay, tha hồ mua đất xây nhà - Ảnh 3
Tỵ chính xác là con giáp không cần làm nhiều mà vẫn có ăn trong thời gian từ giờ đến hết năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Nếu may mắn không xuất hiện một cách ngẩu nhiên thì Tỵ sẽ được hội ngộ với cố nhân và nhận sự giúp đỡ lớn về tài chính. Người này còn làm sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, đại công cáo thành. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể nhận được một món tiền "từ trên trời rơi xuống". Đây có thể là do trúng số hay người quan của Tỵ biếu tặng. Con giáp hãy sử dụng hợp lý nhé.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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