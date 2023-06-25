Từ đây đến tháng 7: Những con giáp chuẩn bị ‘lên đồ’ làm TỶ PHÚ, vận đỏ dát khắp người, tiền lúc nào cũng dày cộm trong ví

Tâm linh - Tử vi 25/06/2023 19:59

Từ đây đến tháng 7 Dương lịch, 3 con giáp bước lên đỉnh cao vinh quanh, giàu có tột đỉnh, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Tý

Đây là những ngày để bạn hành động và đạt được những mục tiêu đề ra với sự nâng đỡ của Chính Ấn. Thông qua những nỗ lực của bản thân, bạn không gặp khó khăn khi vươn tới cái đích mình mong muốn. Đây chính là ngày bạn chinh phục trái tim mọi người.

Ngũ hành tương sinh mang tới những thuận lợi mà bạn không ngờ tới. Với người đang tìm việc, bạn có thể nhận được lời khuyên từ những người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm. 

Trong tháng tới, vị trí Thai thần ở bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. 

Từ đây đến tháng 7: Những con giáp chuẩn bị ‘lên đồ’ làm TỶ PHÚ, vận đỏ dát khắp người, tiền lúc nào cũng dày cộm trong ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tiếp nối tử vi từ đây đến tháng 7 Dương lịch, công việc của Sửu ngày cuối tuần ổn định, đôi khi bạn còn cảm thấy hào hứng với nghề tay trái của mình và muốn đầu tư thời gian cho nó. Bạn nên làm việc với những người mà mình không thích vì đó cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử. 

Vận tiền tài của con giáp này tốt đẹp nhờ Chính Tài hỗ trợ. Con giáp này biết đầu tư cho bản thân, phá bỏ rào cản, bước qua vùng an toàn để giành lấy vận may cho mình. Thời gian này khuyên bạn hãy tập trung công sức cho công việc chính, lương thưởng sẽ không phụ lòng bạn.

Đường tình duyên của bản mệnh không bình yên vì Mộc khắc Thổ. Con giáp này cảm thấy không hài lòng với cách cư xử của một vài người nhưng không thèm nói ra. Đi ra ngoài thì hay gặp người xấu tính vô duyên làm ảnh hưởng đến mình.

Từ đây đến tháng 7: Những con giáp chuẩn bị ‘lên đồ’ làm TỶ PHÚ, vận đỏ dát khắp người, tiền lúc nào cũng dày cộm trong ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ từ đây đến tháng 7 Dương lịch sẽ có một tháng đầy như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Ngọ không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Tình yêu trong tháng mới có lẽ chưa kịp đến đối với Tuổi Ngọ cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả.

Tuổi Ngọ cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

Từ đây đến tháng 7: Những con giáp chuẩn bị ‘lên đồ’ làm TỶ PHÚ, vận đỏ dát khắp người, tiền lúc nào cũng dày cộm trong ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

Đâu là 3 con giáp có vận đỏ rực lửa, như máy in tiền, làm việc gì cũng kiếm được tiền tỷ, tay trai đeo kín vàng, tay phải đeo đầy kim cương vào ngày 26, 27 và 28?

Đâu là 3 con giáp có vận đỏ rực lửa, như máy in tiền, làm việc gì cũng kiếm được tiền tỷ, tay trai đeo kín vàng, tay phải đeo đầy kim cương vào ngày 26, 27 và 28?

Vào 3 ngày tới (26, 27 và 28), những con giáp này bước vào thời kỳ hoàng kim, cuộc đời bước sang trang mới tươi sáng, như cá gặp nước.

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