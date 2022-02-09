Từ đây đến lễ Tình nhân, tình duyên khai sáng, 3 con giáp được vận đào hoa, đón nhận hạnh phúc, cả tình lẫn tiền đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 07:00

Từ đây đến lễ Tình nhân, 3 con giáp may mắn tìm được đối tượng như ý, vận trình thăng hoa, tài lộc khởi phát không ngờ.

Tuổi Dậu

Từ đây đến lễ Tình nhân, người tuổi Dậu tình duyên bùng nổ, đào hoa khoe sắc. Đứng trước sự theo đuổi cùng lời tỏ tình của người khác phái, điều duy nhất mà bản mệnh quan tâm đó chính là chân tình. Con giáp nên nhìn nhận và đón nhận mọi việc theo hướng tích cực nhất. Còn nếu bản mệnh muốn chủ động theo đuổi một ai đó thì cũng đừng e ngại nói rõ lòng mình vì biết đâu người kia cũng chỉ đang chờ bạn ngõ ý.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão từ đây đến ngày lễ Tình Nhân có những tín hiệu đáng mừng về chuyện tình cảm. Tình yêu đến khá bất ngờ đến mức con giáp đôi khi không thích ứng kịp. Mão được khuyên là hãy thoải mái đón nhận tình cảm, cảm nhận niềm hạnh phúc dành riêng cho bạn. Đặc biệt, đường tình duyên xuôi thuận cũng kéo theo nhiều tiền bạc hanh thông. Con giáp đón nhận nhiều niềm vui tài lộc trong thời gian tới.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý từ đây đến ngày lễ Tình nhân sẽ chạm tay vào hạnh phúc mà hiếm ai có được. Vận mệnh của con giáp may mắn này dường như được hổi vào luồng sinh khí mới mà thăng hạng không ngừng. Bạn hãy tích cực tham gia những buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè bởi đây chính là cơ hội tốt cho bạn gặp được đối tượng như ý. Tuy nhiên, Tý cũng được nhắc nhở là nên thật tỉnh táo trước khi đưa ra những quyết định trăm năm. Mọi sự lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bạn sau này.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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