Từ đầu tháng 12 trở đi, 3 con giáp không thiếu của ăn của để, Cát tinh soi chiếu, hứng lộc trời ban, may mắn 'nở nụ cười'

Tử vi dự báo, kể từ đầu tháng 12/2022, những con giáp này có số may mắn, cuộc sống sắp tới sẽ thuận lợi, công việc thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Ngọ Tử vi dự báo, tuổi Ngọ có nhiều vận may lớn từ đầu tháng 12/2022. Đầu tiên là cung Thất Sát gặp Tam Sát Đế Vương. Đây là một dấu hiệu may mắn. Vận thế sự nghiệp sẽ vượng phát, gặp được quý nhân, sự nghiệp hanh thông, có thể thăng quan tiến chức. Nữ mạng còn có phúc tinh gặp may. Khi gặp quý nhân tại Đại vận ở cung Quan lộc, không chỉ có tài vận, sự nghiệp của bản thân phất lên mà còn có khả năng vượng cả người chồng. Nữ mạng tuổi Ngọ có hôm nhân may mắn, vợ chồng hòa hợp. Nếu ở tuổi 32 thì đây là năm thuận lợi cho việc thụ thai, sinh con đẻ cái, giúp gia đình thêm hạnh phúc.

Tử vi dự báo, tuổi Ngọ có nhiều vận may lớn từ đầu tháng 12/2022. Đầu tiên là cung Thất Sát gặp Tam Sát Đế Vương - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Dự báo tuổi Mùi sẽ vượng trong cung hôn nhân. Cuối năm chuyện tình cảm, hôn nhân đều thuận lợi. Bản mệnh chưa lập gia đình có thể tính tới chuyện yên bề gia thất, sinh con đẻ cái. Cung phu thê gặp quý nhân Long Đế, nữ mang sẽ gặp được quý nhân. Cung quan hệ gặp quý nhân và Ấn tinh, nếu còn độc thân dễ gặp gỡ bạn bè khác giới và kết duyên vợ chồng. Nhờ đó mà từ đầu tháng 12 tới đây, sự nghiệp lẫn công việc, tiền tài của bản mệnh tuổi Dần đều có quý nhân phù trợ nên dễ thăng quan tiến chức, thu tiền bạt ngàn.

Từ đầu tháng 12 tới đây, sự nghiệp lẫn công việc, tiền tài của bản mệnh tuổi Dần đều có quý nhân phù trợ nên dễ thăng quan tiến chức, thu tiền bạt ngàn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tử vi dự đoán, tuổi Dậu có vận may lớn từ đầu tháng 12 tới đây. Cung hôn nhân, tình cảm gặp nhiều may mắn. Chuyện làm ăn cũng thuận lợi. Đây là cơ hội tốt để người độc thân gặp vận đào hoa. Người có gia đình đón nhận hạnh phúc, nhất là với những nhà chuẩn bị sinh em bé, giúp cuộc sống gia đình thêm màu sắc và ngày càng bền chặt hơn. Cung Tài lộc của tuổi Dậu cũng có nhiều may mắn. Tài tinh trợ giúp nên con giáp này có cơ hội làm giàu và vươn lên thành đại gia. Không những thế, bản mệnh còn may mắn có thêm Thiên Hỉ và Thái Dương nhập mệnh nên công việc thuận buồm xuôi gió, thu nhập đã ổn định lại càng thêm dồi dào. Tử vi dự đoán, tuổi Dậu có vận may lớn từ đầu tháng 12 tới đây - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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