Từ cay đắng chuyển sang ngọt bùi, 3 con giáp được Trời ban hai chữ "Phúc Lộc" vào đúng 21h tối Thứ 4 ngày 15/2/2023: Tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành tựu

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 15:00

Dự đoán vào khung giờ này có 3 con giáp may mắn hưởng lộc Trời ban, làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về nhà.

 

Tuổi Ngọ 

Những người tuổi Ngọ thường tạo được ấn tượng tốt với người khác bởi sự năng động, nhiệt tình. Họ là những người yêu sự tự do, không thích bị bó buộc, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, có nhiều bạn bè. Cũng giống như những người khác, người tuổi Ngọ cũng có những khuyết điểm nhất định như nóng vội, thiếu kiên nhẫn song họ đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình hơn.

Từ cay đắng chuyển sang ngọt bùi, 3 con giáp được Trời ban hai chữ 'Phúc Lộc' vào đúng 21h tối Thứ 4 ngày 15/2/2023: Tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành tựu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này sẽ vượng quý nhân hơn, đi đâu làm gì cũng có quý nhân dõi theo, dẫn đường chỉ lối. Họ sẽ không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, thách thức nhanh chóng trở thành cơ hội. Người tuổi Ngọ cần tận dụng tốt cơ hội và học hỏi thêm những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển sau này.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn tìm kiếm cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. So với những con giáp khác, người tuổi Dần có nhiều tham vọng và họ luôn muốn có được cơ ngơi vững chắc ổn định, một sự nghiệp mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. 

Từ cay đắng chuyển sang ngọt bùi, 3 con giáp được Trời ban hai chữ 'Phúc Lộc' vào đúng 21h tối Thứ 4 ngày 15/2/2023: Tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành tựu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần vì mọi thứ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, bao thử thách gian truân rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp không những thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Thân

Đường sự nghiệp của bản mệnh được Chính Quan chiếu cố nên sẽ tiến triển vượt ngoài mong đợi. Thời gian là minh chứng tốt nhất để chứng minh năng lực của bạn, đừng ngại cống hiến. Người nào đã có cố gắng từ trước thì đến lúc này đã nhận được sự đền đáp xứng đáng, họ sẽ nhận lại gấp 4 lần những gì mình đã bỏ ra.

Từ cay đắng chuyển sang ngọt bùi, 3 con giáp được Trời ban hai chữ 'Phúc Lộc' vào đúng 21h tối Thứ 4 ngày 15/2/2023: Tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành tựu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh tự tin vào năng lực của chính mình, bạn cũng rất có trách nhiệm trong công việc, nên được nhận được sự tin tưởng và trọng dụng từ cấp trên. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp tuổi này, nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập, được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức. Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào đúng buổi tối Thứ 4 ngày 15/2/2023: Tài Lộc bao la, Tiền Bạc đầy tủ, gia đình sung túc ấm no, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào đúng buổi tối Thứ 4 ngày 15/2/2023: Tài Lộc bao la, Tiền Bạc đầy tủ, gia đình sung túc ấm no, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10

Những người thuộc 3 con giáp này vận trình hứa hẹn có sự thay đổi tích cực,  không những sự nghiệp thăng hoa mà tài lộc của họ cũng sẽ rủng rỉnh, vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 15/2/2023 tu vi ngày 15/2/2023 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 5 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 5 giờ 54 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 0 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 1 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay