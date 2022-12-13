Từ 18h ngày 13/12/2022: Chúa kho vàng mở khóa, 3 con giáp liên tục nhận tin vui, tài lộc đạt đỉnh, may mắn bạt ngàn, làm đâu thắng đó, giàu có dễ dàng

Từ 18h tối ngày 13/12 rất may mắn đối với người tuổi Mão, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Tuổi Tị

Thiên Tài trợ vận giúp tuổi Tị trở thành người lanh lợi và thông minh trong công việc. Bạn làm việc gì cũng cẩn thận, chu đáo, ghét kiểu làm qua loa cho có nên công việc lúc nào cũng gọn gàng. Người đang thừa kế sản nghiệp gia đình hoặc làm tự do sẽ gặp được may mắn trong hôm nay.

Nay có những cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt mà tuổi Tị không thể nào bỏ qua được. Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng trở nên tốt đẹp hơn, tiền bạc không ngừng đổ về túi bạn, có điềm trúng thưởng hoặc làm ăn trúng lớn.

Vận trình tình cảm tăng tiến nhờ ngũ hành Hỏa sinh Mộc. Các cặp đôi sẽ có được thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới của mình. Có những chuyện không thể nói trước được, hạnh phúc ở xa xôi mà cũng ở rất gần. Người có gia đình thì có thời gian ở bên cạnh con cái nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi từ 18h tối ngày 13/12, tuổi Mùi gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ liên quan đến sự nghiệp khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và tôn trọng bởi xung quanh có rất nhiều tấm gương đáng để bạn học tập.

Tài chính phát triển thuận lợi, tranh thủ thời điểm vàng son này tiến hành các dự định đặt ra từ trước đó ắt sẽ thu lợi về tay. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh gặp thời mà phát đạt.

Sẽ có một vài thách thức nhưng lại xuất hiện như cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng trong tập thể. Khi bước vào một lĩnh vực bất kì lại cần có sự cầu tiến, nỗ lực thì công sức bỏ ra mới được đền đáp xứng đáng.

Tình cảm có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, vận đào hoa nở rộ hỗ trợ người độc thân tìm được đối tượng thích hợp. Các cặp đôi lại càng có thời gian hâm nóng tình cảm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.