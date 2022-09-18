Từ 18/9 trở đi, 3 con giáp Cá chép hóa Rồng, thu bạc thu vàng, thay sắc đổi vận, rũ bùn đứng dậy khởi nghiệp hưng phát, có tiền có quyền lớn mạnh

Theo góc nhìn văn hóa dân gian Việt Nam, lợn là con vật tượng trưng cho sự phú quý. Hình ảnh con lợn được người xưa đưa vào tranh vẽ, trang sức với ước mong đủ đầy, sung túc.

Trong cuộc sống thường nhật, người tuổi Hợi có tính cách hài hòa, trong sáng. Ngoài ra họ cũng rất chân thành nên chiếm được nhiều cảm tình, ưu ái từ mọi người. Đây là con giáp có mệnh cực tốt, được nhiều quý nhân phù trợ. Do đó, công việc của người tuổi Hợi luôn gặp may mắn, an nhàn. Nhìn chung, người tuổi Hợi dễ dàng có được cuộc đời giàu sang, phú quý.

Vận trình của con giáp tuổi Thìn từ 18/9 trở đi được hanh thông. Những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối mặt cũng dần dần được tháo gỡ.

Thậm chí, trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyệt lệnh Quan Đới mang lại niềm tin cùng khí thế bừng bừng cho người tuổi Thìn tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian qua.

Bản mệnh tháng này trở nên lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí để nghĩ tới việc làm gì đó mới lạ, hay ho hơn. Thậm chí có người nung nấu ý chí khởi nghiệp ở một lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế việc mắc những sai lầm đáng tiếc thì bạn nên học hỏi thêm những kiến thức thực tế đã nhé. Điều đáng khen của bản mệnh lúc này đó là thái độ nền nã, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Dự báo nhiều may mắn trong cuộc sống khi đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan.

Mặt tài chính của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua.

Khía cạnh tình cảm của bạn rất đáng mong chờ. Vận trình tình cảm của bản mệnh và một nửa của mình được cải thiện rõ rệt. Cho dù bản thân không quá kỳ vọng nhưng bạn lại có được những thứ mà nhiều người khác mơ ước đấy nhé. Điều quan trọng đó là bạn nhớ trân trọng tình cảm của đối phương.

Sự kết nối của bạn với người thân trong gia đình được cải thiện, có cơ hội để được trò chuyện với một người từng xảy ra hiểu nhầm trong quá khứ và cả hai được hóa giải được những khúc mắc.

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là những người rất nhạy bén trong kinh doanh và tuần mới này có thể sẽ mang đến cơ hội cho họ phát huy khả năng của mình. Một người mà họ quen biết có thể sẽ mời họ cùng hợp tác và việc làm này có thể mang lại lợi nhuận cho cả đôi bên trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, từ 18/9 trở đi cũng là lúc tuổi Tỵ tạo ra nguồn năng lượng tươi mới cho không gian xung quanh mình bằng cách sơn sửa và sắp xếp, dọn dẹp lại nhà cửa, vừa giúp ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ hơn vừa gia tăng vượng khí cho cả gia đình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.