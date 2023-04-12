Từ 14h trưa 22/2 âm lịch, 3 con giáp hưởng lộc bạt ngàn, đổi đời giàu sang, tiền phủ kín sân, ôm trọn vận vàng son

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 10:35

Dưới đây là 3 con giáp vì sự kiên nhẫn mà được đền đáp xứng đáng từ 14h trưa 22/2 âm lịch.

Tuổi Sửu

Năm 2023 vốn là một năm có nhiều điều tốt đẹp và hy vọng đối với tuổi Sửu. Thế nhưng, Sửu vốn không bao giờ biết nản, thay vào đó họ lại không ngừng nỗ lực thay đổi bản thân. Tử vi có nói, từ 14h trưa 22/2 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn.

Từ đây, bản mệnh chỉ cần nắm bắt lấy cơ hội thì mọi thứ sẽ thăng hoa tuyệt vời. Con giáp tuổi Sửu sẽ có cơ hội giàu có và thành công trong sự nghiệp. Nhưng làm nhiều đến mấy thì người tuổi Sửu cũng nên cân nhắc thời gian nghỉ ngơi, ăn uống thật hợp lý nhé!

Từ 14h trưa 22/2 âm lịch, 3 con giáp hưởng lộc bạt ngàn, đổi đời giàu sang, tiền phủ kín sân, ôm trọn vận vàng son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Năm 2023 là một năm không mấy thuận lợi cho người tuổi Ngọ, thậm chí cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn. Thế nhưng, với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, sớm muộn gì họ cũng được đền đáp.

Dự đoán từ 14h trưa 22/2 âm lịch, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực. Không những vậy, họ còn được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu nên có thể xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào năm nay.

Từ 14h trưa 22/2 âm lịch, 3 con giáp hưởng lộc bạt ngàn, đổi đời giàu sang, tiền phủ kín sân, ôm trọn vận vàng son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Sau những ngày khó khăn thì sang 14h trưa 22/2 âm lịch, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn.

Không chỉ vậy, quý nhân sẽ đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Con giáp sẽ có tiền tài đầy tay, được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Từ 14h trưa 22/2 âm lịch, 3 con giáp hưởng lộc bạt ngàn, đổi đời giàu sang, tiền phủ kín sân, ôm trọn vận vàng son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa năm Quý Mão 2023: Những con giáp này viên mãn trăm bề, liên tục trúng quả đậm, hốt tiền vàng đầy tay, không sợ thiếu cơm áo gạo tiền

Giữa năm Quý Mão 2023: Những con giáp này viên mãn trăm bề, liên tục trúng quả đậm, hốt tiền vàng đầy tay, không sợ thiếu cơm áo gạo tiền

Tử vi nói rằng, giữa năm Quý Mão 2023, cuộc sống của 3 con giáp dưới đây sẽ ổn định và may mắn hơn, vận may lội ngược dòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 22/2 âm lịch tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này