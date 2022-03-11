Từ 12/3 đến ngày 28/3, 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét hết của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 18:08

Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng là những gì 3 con giáp may mắn này sẽ đạt được trong khoảng thời gian từ 12/3 đến 28/3.

Tuổi Sửu

Nnhững người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm nên thường họ thành công khi còn rất trẻ tuổi.

Từ 12/3 đến ngày 28/3, Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Có thể, những chú Trâu sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi dường như bạn động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

Từ 12/3 đến ngày 28/3, 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét hết của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê - Ảnh 1
Từ 12/3 đến ngày 28/3, Thần Tài che chở, đường tài lộc của Sửu khởi sắc không ngừng - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Tử vi có nói, từ 12/3 đến 28/3, vận trình con giáp tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Từ 12/3 đến ngày 28/3, 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét hết của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê - Ảnh 2
Từ 12/3 đến 28/3, vận trình con giáp tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Từ ngày 12/3 đến 28/3, Hợi sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ khá nhiều nên mọi khó khăn lớn, nhỏ đều dễ dàng được giải quyết. Công việc đạt hiệu quả nên cấp trên trọng dụng, ưu ái bạn nhiều hơn. Vấn đề thăng chức, tăng lương chỉ là trong tầm tay.

Từ 12/3 đến ngày 28/3, 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét hết của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê - Ảnh 3
Từ ngày 12/3 đến 28/3, Hợi sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ khá nhiều nên mọi khó khăn lớn, nhỏ đều dễ dàng được giải quyết - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần (12/3 - 13/3): Vận đỏ như son, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có tài lộc, đụng đâu thắng đó, tha hồ mà tận hưởng

Cuối tuần (12/3 - 13/3): Vận đỏ như son, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có tài lộc, đụng đâu thắng đó, tha hồ mà tận hưởng

Nếu may mắn có tên trong danh sách 3 con giáp này thì chắc chắn bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, tha hồ tiền tiêu tết rồi đó.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'