Từ 11 - 15h hôm nay (21/10 âm lịch), 3 con giáp tài lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 05:20

Trong thời gian này, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, ngồi chơi thì tiền vẫn rơi trúng đầu, kèm theo đó là sự nghiệp cũng dần có những bước chuyển biến tích cực.

Tuổi Sửu

Từ 11-15h hôm nay (21/10 âm lịch), người tuổi Sửu sẽ nhận được sự hậu thuẫn to lớn từ ơn trên, làm mọi việc đều xuôi thuận, tài lộc đổ về như thác khiến vận mệnh của con giáp này xoay chuyển bất ngờ.

Trong công việc, bao nhiêu cố gắng trước đây nay đã được đền đáp một cách xứng đáng, con giáp sở hữu cùng lúc cả tiền tài lẫn địa vị khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. ​Sửu khẳng định được bản thân trong mắt mọi người và nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại.

Từ 11 - 15h hôm nay (21/10 âm lịch), 3 con giáp tài lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có những sự đột phá mới trong công việc và vươn đến những thành công đáng tự hào từ 11-15h hôm nay (21/10 âm lịch). Con giáp này có cơ hội được tiếp xúc với những người đi trước và từ đó tích lũy được những bài học đáng quý cho bản thân sau này.

Chưa kể, những khi con đường sự nghiệp của Tý bị “chông chênh” thì quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để hỗ trợ hết mình mà không suy tính công lao. Đặc biệt, trong thời gian này, con giáp có tài vận thăng hoa, làm ăn thuận lợi, dự báo một tương lai tương sáng, giàu sang.

Từ 11 - 15h hôm nay (21/10 âm lịch), 3 con giáp tài lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, từ 11-15h hôm nay (21/10 âm lịch), người tuổi Mão bắt đầu cảm nhận được may mắn đến với bản thân mình bằng nhưng thành công nhỏ trong cuộc sống. Con đường sự nghiệp của con giáp này dù có chông gai gấp mấy đi nữa thì nay cũng bỗng chốc bằng phẳng dễ dàng hơn.

Tuổi Mão không chỉ tạm biệt với những ” sóng gió” vất vả mà còn gánh hết muôn vàn tiền tài của cải về nhà. Tuy nhiên, nếu chủ mệnh không chịu nỗ lực làm ăn mà chỉ dựa vào may mắn trời định thì sự nghiệp chỉ mãi dậm chân tại chỗ.

Từ 11 - 15h hôm nay (21/10 âm lịch), 3 con giáp tài lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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