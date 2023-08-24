Trước ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp hút cạn lộc trời, không lo 'thủng ví', tiền đổ ồ ạt, phúc khí ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 17:45

Phú quý gia tăng không ngừng với 3 con giáp may mắn sẽ đón lộc bao la, chuyện làm ăn nhuận phát trước ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch).

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, trước ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), người tuổi Dần vận thế sáng sủa, vận đào hoa rực rỡ, sự nghiệp một đường thuận lợi. Vận đào hoa rất thịnh vượng, bạn có thể quen thêm nhiều người khác phái, có thể sẽ thoát được cảnh độc thân sớm. Người đã có đôi có cặp nên né tránh vận đào hoa này.

Vận trình sự nghiệp tương đối tốt, ăn nói khéo léo, biết cách khen ngợi người xung quanh nên được sự hỗ trợ về nhiều mặt ở nơi làm việc và hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Tài lộc thăng hạng, hợp tác với bạn bè, công việc làm ăn phát đạt. Một số người có thể gây ấn tượng với các nhà lãnh đạo và nhận được nhiều tiền thưởng hơn.

Trước ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp hút cạn lộc trời, không lo 'thủng ví', tiền đổ ồ ạt, phúc khí ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau. Trước ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió như thế này, có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Trước ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp hút cạn lộc trời, không lo 'thủng ví', tiền đổ ồ ạt, phúc khí ngút ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông trước ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch). Những khó khăn và vướng mắc trong công việc dần được tháo gỡ nên người tuổi này có thể tránh được những tai họa bất ngờ. Hãy tận dụng cơ hội này để thực hiện những dự định tiếp theo trong tương lai.

Vận trình tình cảm trở nên khởi sắc. Đào hoa vượng giúp người độc thân mau chóng tìm được người bạn trăm năm cho mình. Đời sống hôn nhân viên mãn nhờ sự nỗ lực vun vén tình cảm từ cả hai phía.

Trước ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp hút cạn lộc trời, không lo 'thủng ví', tiền đổ ồ ạt, phúc khí ngút ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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