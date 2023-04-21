Trúng vé số độc đắc tận 2 lần (tử vi 22/4/2023): 3 con giáp kiếm tiền nhẹ nhàng như mây hồng, trời ban vừa phúc vừa tài, con cháu sung túc, gia đình ấm êm, sum vầy

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 20:37

Tử vi 22/4/2023, 3 gia chủ sau đây gặp thời ăn nên làm ra, cuộc sống khởi sắc, tình tiền không thiếu.

 

Tuổi Mùi

Do có tài tinh nhập mệnh, cát tinh soi chiếu nên tài vận khởi sắc. Người tuổi Mùi làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng được quý nhân trợ giúp đem lại những cơ hội phát tài quý báu.

Tử vi 22/4/2023, do có tài tinh nhập mệnh, cát tinh soi chiếu nên tài vận khởi sắc. Người tuổi Mùi làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng được quý nhân trợ giúp đem lại những cơ hội phát tài quý báu.

Trúng vé số độc đắc tận 2 lần (tử vi 22/4/2023): 3 con giáp kiếm tiền nhẹ nhàng như mây hồng, trời ban vừa phúc vừa tài, con cháu sung túc, gia đình ấm êm, sum vầy - Ảnh 1
Con giáp vận quý nhân hưng vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 22/4/2023, vận quý nhân hưng phát nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, đạt được những thành công khiến người khác ngưỡng mộ và cũng rất nhẹ nhàng trong việc tăng thêm thu nhập. Người tuổi này còn được dự báo trúng số, tương lai phát tài rộng mở.

Tuổi Tuất

Vận thế của người tuổi Tuất tử vi 22/4/2023 thuận lợi, suôn sẻ, đặc biệt là về tài vận. Do có phúc tinh nhập mệnh, tài tinh phù hộ nên sẽ có cơ hội tăng chức tăng lương, công thành danh toại, tài chính dư dả, tiền bạc rủng rỉnh và con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Cũng nằm trong số những con vật được Ngọc Hoàng ưu ái, con giáp này vận trình ngày càng thăng tiến, giàu sang vô bờ bến.

Trúng vé số độc đắc tận 2 lần (tử vi 22/4/2023): 3 con giáp kiếm tiền nhẹ nhàng như mây hồng, trời ban vừa phúc vừa tài, con cháu sung túc, gia đình ấm êm, sum vầy - Ảnh 2
Con giáp tuổi Tuất gặt hái vận trình suôn sẻ nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hồn nhiên, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, tuổi Hợi là những người có phúc khí rất lớn, thường hay có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành vào những thời điểm then chốt. Theo các chuyên gia phong thủy, tử vi 22/4/2023 những người tuổi Hợi, nên tránh đưa ra các thay đổi đột ngột trong chuyện công việc, cũng như đầu tư rủi ro. Thay vào đó, họ nên kiên trì tiếp tục những việc đang làm thì sẽ có kết quả tốt hơn.

Tử vi học có nói là thời điểm họ dễ gặp may mắn, tức là từ đầu tháng 4 cho tới cuối tháng 7, sẽ là giai đoạn cao trào rực rỡ nhất, khi họ có cơ hội thêm số cho tài khoản, có nợ nần gì thì cũng trả được hết, thậm chí giàu có sung túc, hoặc chí ít cũng có cuộc sống dư dả không cần lo gánh nặng tài chính.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Lộc trải dài từ nay đến Tết Hàn Thực (ngày mai 22/4): 3 con giáp rước lộc đón tài, vận số như mây hồng tỏa sáng, bắt đầu những ngày thăng tiến, ăn nên làm ra

Lộc trải dài từ nay đến Tết Hàn Thực (ngày mai 22/4): 3 con giáp rước lộc đón tài, vận số như mây hồng tỏa sáng, bắt đầu những ngày thăng tiến, ăn nên làm ra

Tết Hàn Thực (22/4), 3 con giáp vận mệnh nở hoa, tương lai tươi sáng không ngừng, cơ hội trúng vé số, giàu sang vô đối.

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