Trúng vé số giàu to đúng 10h sáng mai (22/4): 3 con giáp tiền ào ào 'lạc' vào túi, 'ẵm' trọn vận may trời ban, một bước lên đỉnh giàu sang phú quý, vận trình trải vàng son 

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 02:07

Gặp thời vận may mắn, 3 con giáp sau đây cuộc sống khởi sắc không ngừng, tiền bạc phủ đầu do cơ may trời ban xuống, thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần thành công thường đến muộn với những người tuổi Sửu. Bản mệnh này sinh ra là người luôn cần cù, chịu khó, giỏi thích nghi với hoàn cảnh nên thường kiếm ra tiền, có của ăn của để. Dù sinh ra có hoàn cảnh khó khăn, họ cũng sẽ nỗ lực để vượt qua và gây dựng nên sự nghiệp.

Hơn nữa, người tuổi này thuộc tuýp người năng nhặt, chặt bị. Bản thân họ luôn luôn muốn sống một cuộc sống độc lập, gặp khó khăn cũng không muốn hoàn toàn dựa dẫm vào người khác nên luôn có ý thức tiết kiệm để có thể sẵn sàng có tiền ứng phó với mọi tình huống.

Trúng vé số giàu to đúng 10h sáng mai (22/4): 3 con giáp tiền ào ào 'lạc' vào túi, 'ẵm' trọn vận may trời ban, một bước lên đỉnh giàu sang phú quý, vận trình trải vàng son  - Ảnh 1
Tuổi Sửu tương lai tươi sáng. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này có khả năng quản lý tài chính, nhạy bén với tiền bạc nên trong túi luôn có tiền. Điều này cũng giúp họ cảm thấy yên tâm, tự tin và lạc quan hơn nhiều trong cuộc sống.

Ngoài ra, vì bản tính người tuổi Sửu thích sự ổn định và sợ rủi ro nên thường ngại đưa ra những quyết định mạo hiểm. Họ cũng thường chọn làm những công việc ổn định nên cuộc sống khá thuận lợi, ít khi gặp rủi ro.

Con giáp này vừa kiếm được nhiều tiền, lại biết quản lý chi tiêu, tích cóp tiền nên hậu vận giàu có, yên tâm an hưởng tuổi già.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường có nhiều ý tưởng. Họ không phải những người thích nói nhiều, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực.

Căn phú quý trời ban đúng 10h sáng mai (22/4), khả năng kiếm tiền của con giáp này sẽ càng được phát huy. Cụ thể, người tuổi Mùi không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng.

Trúng vé số giàu to đúng 10h sáng mai (22/4): 3 con giáp tiền ào ào 'lạc' vào túi, 'ẵm' trọn vận may trời ban, một bước lên đỉnh giàu sang phú quý, vận trình trải vàng son  - Ảnh 2
Đúng 10h sáng mai (22/4) những con giáp may mắn gọi tên Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, sắp tới, hứa hẹn con giáp này có nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến. Hãy chuẩn bị nhé.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã có tính theo đuổi sự hoàn hảo. Họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt kiên định trước những thử thách. Thay vì bỏ cuộc, họ thích tự nhủ rằng bản thân “Mình có thể”, tự tiếp thêm động lực để tích cực phát triển.

Đúng 10h sáng mai (22/4), dự báo may mắn đến với con giáp này không ngừng. Nhờ đó, họ tích luỹ đầy đủ cả về sức lực lẫn trí tuệ. Ngay khi thời cơ tới, họ có thể bung sức và thăng hoa, tiếp tục thu hoạch những bước tiến mới, càng làm càng tốt hơn trong năm nay.

Sự nghiệp và công việc của họ đặc biệt hạnh phúc, năm nay cũng là một năm thịnh vượng của họ, không thiếu quý nhân giúp đỡ.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Gặt mưa tài lộc đúng 6h sáng hôm nay (21/4): 3 con giáp tiền vàng rơi xuống đầu, ví tiền rủng rỉnh căng đầy, lãi vàng lãi bạc không thiếu, số đỏ phát tài triền miên

Gặt mưa tài lộc đúng 6h sáng hôm nay (21/4): 3 con giáp tiền vàng rơi xuống đầu, ví tiền rủng rỉnh căng đầy, lãi vàng lãi bạc không thiếu, số đỏ phát tài triền miên

Những con giáp sau đây gặt hái thành công. Tử vi (21/4) may mắn đến gần, tài vận tỏa sáng, liên tiếp gặt hái thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát