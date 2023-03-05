Trúng số độc đắc vào giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp buôn may bán đắt, hốt bạc liền tay, làm ăn tấn tới

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 10:29

Con giáp này đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tâm lý vững vàng, làm việc tương đối thận trọng. Tuy không đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh chóng nhưng con giáp tuổi Mùi có phương pháp hành động thông minh, từng bước đạt được thành công một cách vững vàng.

Đây cũng chính là điểm mạnh chứng tỏ sự trưởng thành của họ. Người tuổi này chậm hơn một chút nhưng đảm bảo thu hoạch triệt để, tiến độ phát triển ổn định. Vận trình của con giáp tuổi Mùi sẽ rất tốt, sự nghiệp tiến triển nhanh hơn, mở rộng mối quan hệ làm ăn.

Họ luôn có nhiều cơ hội nổi bật trong và ngoài nơi làm việc. Tính cách của con giáp này cũng rất sôi nổi, hoạt bát nên không thiếu bạn bè. Họ lại có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn.

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp buôn may bán đắt, hốt bạc liền tay, làm ăn tấn tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có động lực phi thường. Họ chủ động trong nhiều tình huống và đấu tranh rất hiệu quả. Thời gian này, con giáp tuổi Thìn cho thấy vận thế đáng ngưỡng mộ.

Nếu họ làm tốt sự nghiệp thì gia đình cũng sẽ ngày càng hạnh phúc, ấm êm. Có thể nói, người tuổi này phát triển về mọi mặt khiến cuộc sống cả họ ngày càng trở nên thú vị hơn, có nhiều dư địa để phát triển.

Con giáp tuổi Thìn thể hiện vận khí tích cực, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn. Những trái ngọt này không phải do may mắn mà là do thời cơ thích hợp, con giáp này lại quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỷ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp buôn may bán đắt, hốt bạc liền tay, làm ăn tấn tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối ổn định về tính cách, sống lạc quan, vui vẻ. Họ rất được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc. Con giáp tuổi Ngọ vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu. Nhờ vậy, họ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

Người tuổi này ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi đọn hơn. Họ nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người, vì vậy tốc độ thành công của con giáp tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

Con giáp này đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, vận may gấp bội, rộng đường thành công

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, vận may gấp bội, rộng đường thành công

Họ có sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc vượng, cuộc sống bớt khó khăn, nhận được thêm cơ hội trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 50 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 4 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 11 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 16 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng