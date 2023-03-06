Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có tài vận như ý, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 08:29

Họ có sao tốt chiếu mệnh, họ nhận được những cơ hội tốt trong công việc. Biết nắm bắt các cơ hội, con giáp này phát tài nhanh chóng, cầu được ước thấy.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, ngay thẳng và cởi mở. Họ đối xử với mọi người chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Đôi khi, họ cũng bị người khác lợi dụng.

Người tuổi Sửu thích dĩ hòa vi quý, họ không thích đua chen, cạnh tranh với những người khác. Người tuổi này thích sống an yên, không màng danh lợi nhưng họ lại có duyên với tiền bạc.

Người tuổi Sửu có tài vận khởi sắc, nhiều tin vui gõ cửa. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên có vàng ngọc chất đầy nhà. Người tuổi này có sự nghiệp hanh thông, công việc của họ có nhiều bước tiến lớn.

Nếu làm kinh doanh, họ nhận được thêm lời mời hợp tác, có cả lợi lẫn danh. Nếu có ý định chuyển việc, họ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn, nên cân nhắc kỹ. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, sản phẩm bán được giá.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có tài vận như ý, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp nhanh nhẹn và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Trong kinh doanh, họ đặc biệt nhạy bén và có thể đưa ra những quyết định phù hợp. Mặc dù gần đây, người tuổi Tỵ làm ăn không gặp thời. Tuy nhiên, con giáp này không vì thế mà nản lòng, nhụt chí.

Họ được sao may mắn Hồng Tử và Kim Tinh chiếu mệnh, thoát khỏi vận xui, gặp nhiều điều may trong công việc. Người tuổi này dễ nhận được thêm dự án, công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều hợp đồng, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh.

Người tuổi Tỵ cũng có vận đào hoa vượng. Những ai muốn thoát khỏi cảnh độc thân, muốn có được tình yêu đích thực thì nên tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân và cho người khác biết bạn là người như thế nào.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có tài vận như ý, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, họ thể hiện rõ tài năng, tham vọng, không chịu an phận thủ thường. Người tuổi ngựa chịu ảnh hưởng của sao Niên Vận và Hỏa Tinh nên trong nhà có chuyện xui xẻo, tài vận không được như ý.

Trong công việc, dù họ có cố gắng cũng không được ghi nhận. Vui mừng khôn xiết, người tuổi Ngọ có sao tốt chiếu mệnh, họ nhận được những cơ hội tốt trong công việc. Biết nắm bắt các cơ hội, con giáp này phát tài nhanh chóng, cầu được ước thấy.

Mặt khác, người tuổi Ngọ cũng nhận được nhiều cơ may. Rất có thể, người làm công ăn lương sẽ được thăng chức. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Người tuổi Ngọ biết học tập từ những thất bại, vấp ngã sẽ ngày một trưởng thành và vững vàng trong công việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp thu hái bộn tiền, làm giàu dễ dàng, vận trình xuôi chèo mát mái

Từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp thu hái bộn tiền, làm giàu dễ dàng, vận trình xuôi chèo mát mái

Họ sẽ tập trung năng lượng vào việc kiếm tiền vàg thu hoạch không nhỏ. Đây là thời điểm tốt để con giáp này thoát nghèo và làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 46 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 8 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 12 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng