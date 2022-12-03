Trúng số độc đắc vào 16h chiều nay, 'thời khắc hoàng kim của họ' 3 con giáp tiền bạc không đếm xuể, vinh hoa phú quý đến hết đời

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 12:03

Những con giáp này sẽ có cơ hội trúng số độc đắc vào chiều nay đấy!

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất tài giỏi và siêng năng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nghiêm túc, cầu tiến. Người tuổi này sống tự lập, không thích nhờ vả người khác.

Tử vi ngày 03/12 có nói, con giáp tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn. Họ có năng lực vững vàng lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa.

Trúng số độc đắc vào 16h chiều nay, 'thời khắc hoàng kim của họ' 3 con giáp tiền bạc không đếm xuể, vinh hoa phú quý đến hết đời - Ảnh 1
Tử vi ngày 03/12 có nói, con giáp tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 03/12, được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ, tài lộc của tuổi Mùi càng hanh thông, cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Mùi nên tin tưởng rằng nỗ lực của mình sẽ luôn được đền đáp.

Tuy nhiên, những người tuổi Mùi cần biết trân trọng thành quả lao động, chi tiêu hợp lý và đề cao cảnh giác với chuyện tiền bạc. Đừng nên tin những lời ngon ngọt để bị lừa, sa vào cạm bẫy, nếu không cẩn thận thì tất cả sự cần cù làm việc trong nhiều năm sẽ bị hủy hoại và cơ hội làm giàu sẽ bị bỏ lỡ.

 

Tuổi Tuất

Thời gian vừa qua có thể coi là bước chạy đà và thử nghiệm để tìm ra lối đi phù hợp nhất cho người tuổi Tuất. Vậy nên trong ngày 03/12, con giáp tuổi Tuất sẽ có những thay đổi ngoạn mục khi đã hoạch định chính xác kế hoạch phát triển năm Nhâm Dần này.

Theo tử vi 12 con giáp, những thay đổi đáng mong chờ đang đến với Tuất. Sự nghiệp trong giai đoạn này sau cùng cũng tìm được lối thoát. Đặc biệt, trong ngày 03/12, tài vận của tuổi Tuất được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

 

Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi tuất

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà