Tử vi tuần mới (từ ngày 05-11/12): Top 3 con giáp được THẦN TÀI cưng chiều hết mực, tha hồ hưởng lộc trời ban, may không tưởng, giàu không ngờ, thăng quan tiến chức ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 11:49

Hãy cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn này không nhé.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, lương thiện và luôn chăm chỉ trong công việc. Nếu người khác thấy khó khăn mà nản chỉ, thấy thất bại mà chùn bước thì Dậu luôn đủ kiên trì để đeo đuổi đến cùng, đủ thông minh để biến ước mơ thành hiện thực.

Chính tinh thần trách nhiệm, ý chí cầu tiến là bàn đạp giúp Dậu thăng tiến ngoạn mục. Dẫu thời gian qua chẳng có gì trong tay nhưng tuần mới (từ ngày 05-11/12) sẽ tha hồ hốt bạc, đếm tiền sái tay, của nả đầy nhà. Dậu hãy nắm chắc vận may trời cho mình trong thời điểm này, nếu bỏ lỡ bạn sẽ khó lòng có được thời cơ nào quý giá như thế.

Tử vi tuần mới (từ ngày 05-11/12): Top 3 con giáp được THẦN TÀI cưng chiều hết mực, tha hồ hưởng lộc trời ban, may không tưởng, giàu không ngờ, thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh 1
Dậu là con giáp hiền lành, lương thiện và luôn chăm chỉ trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Ham thích khám phá, có óc sáng tạo không giới hạn nên Ngọ rất dễ thành công nếu theo đuổi những ngành nghề đòi hỏi sự khác biệt, bứt phá. Người ngoài những tưởng Ngọ vô tâm, vô tình nhưng con giáp này lại sống rất tình nghĩa, trách nhiệm và luôn có đủ sự bao dung với người đời.

Dẫu bị hãm hại, nói xấu hay “thọc gậy bánh xe” Ngọ cũng không thèm chấp nhặt mà chỉ tập trung làm tốt việc của mình. Nhờ không sân si, cũng không tranh đấu hơn thua với ai nên Ngọ có được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, những mối thâm giao, những quý nhân cho mình. Tuần mới (từ ngày 05-11/12), Ngọ sẽ muốn gì được nấy, làm đâu thắng đó. Lúc ấy, dẫu con giáp này có muốn sống nghèo khó cũng chẳng được.

Tuổi Mùi

Là con giáp sinh ra đã có mệnh phú quý nên dù tuổi trẻ cực khổ, chông chênh nhưng từ năm 25 tuổi trở đi cuộc sống của Mùi sẽ dần ổn định, khấm khá hơn trước rất nhiều. Sống chân thành, biết điều lại có thừa sự khôn ngoan nên chẳng khó gì để Mùi làm giàu từ chính năng lực của mình

Không cần cậy nhờ vào gia đình, càng không lợi dụng ai để tiến thân, Mùi cứ thế mà giàu, lẳng lặng vươn lên làm đại gia lúc nào không hay. Tuần mới (từ ngày 05-11/12) tuy không phải là tuần may mắn của Mùi nhưng những ngày cuối tuần lại là thời điểm mang lại cho con giáp này không ít tiền tài, danh vọng.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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