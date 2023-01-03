Tử vi trong 10 ngày đầu tháng 1 dương lịch cho biết rằng những người tuổi Thân sẽ hưởng nhiều lộc lá của bề trên. Thời gian này, vận may của người tuổi Thân tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, với những người tuổi Thân làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát máy.

Riêng với người tuổi Thân đang làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đây, bản mệnh lấy được lòng tin từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Nếu tuổi Thân biết tập trung đầu từ làm ăn vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ có một năm viên mãn, thành công.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mèo luôn nằm trong danh sách những con giáp thịnh vượng và giàu có. Trong 10 ngày đầu tháng 1 dương lịch, đã có nhiều dấu hiệu báo hiệu sự thuận lợi trong làm ăn và may mắn của con giáp này.

Có thể nói, Tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong tháng 1 này. Nếu vào những tháng trước, bạn có thể cảm thấy buồn phiền vì vận đen đeo bám, công việc không được thuận lợi như ý thì sang tháng 1, sự nghiệp của bạn đã khởi sắc lên nhiều phần.

Nhờ gặp được đối tác làm ăn đáng tin cậy, công việc kinh doanh của bạn phất lên nhanh chóng, doanh thu tăng vọt. Nếu bạn tránh được những mâu thuẫn không đáng có với nhân viên của mình thì trong 10 ngày đầu tháng 1 dương lịch quả là một tháng thành công mỹ mãn đối với bạn.

Tuổi Ngọ

Ai cũng biết những chú Ngựa bất kham ưa thích chủ nghĩa xê dịch, tính tình phóng khoáng, thường du hí đó đây để trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm nguồn cảm hứng sáng tạo vô biên.

Con giáp này thẳng thắng, kiên trì theo đuổi mục tiêu và cũng khá “cứng đầu”, nên có thể tự mình lập đại nghiệp từ hai bàn tay trắng, không khó khăn để có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Không ai quản thúc, tự do tự tại là một trong những yếu tố giúp vận khí của người tuổi Ngọ hanh thông, cơ hội phát tài phát lộc cao. Tuy nhiên, đó cũng là nhược điểm nếu bản thân con giáp này không biết điểm dừng. Họ dễ dàng hủy hoại thành công đã gây dựng bấy lâu chỉ vì một vài phút bốc đồng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.