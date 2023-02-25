Ngoài ra, con giáp may mắn này gặp được quý nhân tam hợp nên những phiền muộn về chuyện tình cảm nhanh chóng được giải quyết. Dù có những lúc mà con giáp này cảm thấy chơi vơi khi không xác định được tình cảm của đối phương, nhưng chỉ cần bản mệnh kiên trì và cho người ấy thêm thời gian thì sẽ thấy sự chờ đợi của mình không hề uổng phí.

Chính tài nhập mệnh khẳng định nguồn thu nhập của người tuổi Tý khá ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều. Bạn làm việc chăm chỉ nên đây cũng xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà chủ quan, tiêu xài hoang phí, không quan tâm đến việc tiết kiệm, tích lũy tiền bạc.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Mùi đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình. Nhất là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, đối ngoại... Con giáp này cũng nhiệt tình với mọi người nên nay cũng xem như là được hưởng hồi báo.

Về chuyện tình cảm, với người đã có đôi có cặp, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa hai người đã được xác định nhưng tình yêu thì luôn cần vun đắp, hâm nóng mỗi ngày. Có như vậy mối quan hệ lúc nào cũng được lửa, thêm mặn nồng, thắm thiết hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ khẳng định được vị thế của mình trên trong công việc, nhất là khi theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Sự thông minh, nghiêm túc, không màng danh lợi của bản mệnh được mọi người đánh giá rất cao và cấp trên tín nhiệm.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên khá vượng, không chỉ chuyện tình cảm thăng hoa mà các mối quan hệ xã giao khác cũng có sự hài hòa, ăn ý. Con giáp này đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, có bạn bè thân thiết, khách hàng, cộng sự phối hợp ăn ý trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.