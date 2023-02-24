Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (25/2-26/2/2023), 3 con giáp đón vía Thần Tài, tiền vào như nước, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 08:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đón vía Thần Tài, tiền vào như nước, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' vào đúng 2 ngày tới.

Tuổi Sửu

Đúng 2 ngày tới, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra tiến triển tốt đẹp. Những dự án đều phát triển khả quan không những phụ thuộc vào năng lực của bản mệnh mà còn nhận được sự hỗ trợ của mọi người. Thêm vào đó, bản mệnh luôn biết cách chuyển thách thức thành cơ hội. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ hài hòa. Con giáp này rất biết cách cân đối công việc và các mối quan hệ nên dù có bận rộn vẫn dành thời gian bên cạnh đối phương. Những bạn độc thân cần nỗ lực hơn nữa để theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (25/2-26/2/2023), 3 con giáp đón vía Thần Tài, tiền vào như nước, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần suôn sẻ, thuận lợi. Theo tử vi, con giáp này cần lên kế hoạch cho những dự án sắp tới để nhanh chóng thăng tiến trên con đường công danh. Ngoài ra, với những cạm bẫy trong công việc hiện tại, bản mệnh vẫn luôn có sự tỉnh táo, sáng suốt nhất định. Đây là thời điểm lý tưởng bởi chẳng có gì để cho con giáp này phải chi tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có biến cố gì đáng lo. 

Vận trình tình cảm bền vững. Vì được Tam Hội cục chở che nên chuyện tình yêu giữa bạn và người ấy không gặp ngáng trở nào lớn. Bên cạnh đó, các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có khoảng thời gian hạnh phúc khi có sự đồng điệu lẫn nhau. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (25/2-26/2/2023), 3 con giáp đón vía Thần Tài, tiền vào như nước, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong 2 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ từng bước thu hoạch cho mình những thành tựu đáng kể do Thìn Tý Tam Hợp. Và dường như không có điều gì có thể ngáng trở bản mệnh trên con đường chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có điểm sáng. Bạn và người ấy hiện đang trải qua những giây phút ngọt ngào, lãng mạn. Người độc thân tìm thấy được chân ái của đời mình tại thời điểm này. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (25/2-26/2/2023), 3 con giáp đón vía Thần Tài, tiền vào như nước, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 3
Tử vi ngày mới đánh giá trong 2 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ từng bước thu hoạch cho mình những thành tựu đáng kể do Thìn Tý Tam Hợp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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