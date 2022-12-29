Trúng số độc đắc 3 ngày 29, 30, 31/12: Vận may sáng rực, 3 con giáp giàu khủng, nhận tiền tỷ, bạc vàng tràn rương, chuẩn bị ăn Tết cực lớn

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 08:35

Vận trình hanh thông đỏ rực, vào 3 ngày 29, 30, 31/12, 3 con giáp này có cơ duyên trúng số độc đắc, tiền về tay liên tục.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử.

Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Trúng số độc đắc 3 ngày 29, 30, 31/12: Vận may sáng rực, 3 con giáp giàu khủng, nhận tiền tỷ, bạc vàng tràn rương, chuẩn bị ăn Tết cực lớn - Ảnh 1

Vào 3 ngày 29, 30, 31/12, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thình sinh ra đã may mắn hơn người, dù gặp bao nhiêu tai họa vẫn bình an vô sự, sống sung túc an nhàn, của nả đầy nhà. Sau ngưỡng 30, con giáp tài năng này sẽ tiến xa hơn trên đường sự nghiệp, muốn gì được nấy.

Trúng số độc đắc 3 ngày 29, 30, 31/12: Vận may sáng rực, 3 con giáp giàu khủng, nhận tiền tỷ, bạc vàng tràn rương, chuẩn bị ăn Tết cực lớn - Ảnh 2

Đặc biệt, vào 3 ngày 29, 30, 31/12 nhờ được bề trên soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Thìn sẽ làm một hưởng mười, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Đường quan lộ của người tuổi Thìn cũng báo hiệu sự thăng tiến. Một đề nghị công việc mới hoặc chức vụ mới sẽ đến với con giáp này, hãy tranh thủ cơ hội để mở rộng tiền đồ, thu tài lộc tối đa. Người mệnh Rồng cũng hoàn thành một mục tiêu lớn, liên quan tới nhà cửa, xe cộ.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có tầm nhìn xa trông rộng, làm gì cũng khiêm tốn. Họ cố gắng làm việc chăm, tránh gây ra chuyện phiền phức.

Con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại trên đường đời. Họ luôn giữ được hình ảnh tốt trong mắt người khác. Vận may của tuổi Tuất trong năm nay tương đối dồi dào.

Trúng số độc đắc 3 ngày 29, 30, 31/12: Vận may sáng rực, 3 con giáp giàu khủng, nhận tiền tỷ, bạc vàng tràn rương, chuẩn bị ăn Tết cực lớn - Ảnh 3

Tử vi dự báo rằng vào 3 ngày 29, 30, 31/12, tuổi Tuất khá bận rộn với công việc. Đây là mùa "thu hoạch" cua bản mệnh. Gia đình tuổi Tuất đón nhiều niềm vui hơn.

Người tuổi Tuất có thể phát hiện ra những cơ hội bứt phá trong sự nghiệp, vạch ra đường hướng chính xác cho cuộc sống. Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp này phất lên nhanh chóng, tiền tài vượng phát.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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