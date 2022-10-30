Trúng số độc đắc vào tuần mới (31/10 – 6/11), 3 con giáp tài lộc vây quanh, giàu lên bần bật, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài rủng rỉnh cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 22:23

Tử vi tuần mới (31/10 – 6/11), 3 con giáp này nhận được tài lộc trời ban, làm đâu may đấy, tiền tài "rủ nhau" đến gõ cửa.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn trời sinh đã tài giỏi, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống vinh hoa phú quý. Người tuổi Tỵ không sợ đối mặt với khó khăn, trắc trở, họ chỉ tin vào cố gắng nỗ lực của chính mình. Vì thế, tài lộc của họ luôn dồi dào. Người tuổi Tỵ đều công thành danh toại khi tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa mỉm cười nên họ buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Trúng số độc đắc vào tuần mới (31/10 – 6/11), 3 con giáp tài lộc vây quanh, giàu lên bần bật, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài rủng rỉnh cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Tử vi tuần mới (31/10 – 6/11), tuổi Tỵ tài lộc vây quanh, giàu lên bần bật, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài rủng rỉnh cứ vơi lại đầy. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi tuần mới (31/10 – 6/11) này, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều biến động, từ đầu năm trở đi, sự nghiệp khá trắc trở, tài vận cũng không được như ý muốn. Tuy nhiên, tháng 11 này tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn chưa từng thấy. Tuần mới (31/10 – 6/11), tuổi Tỵ sẽ trả được hết nợ nần, nếu không thì cũng tìm được cách để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Không những thế, tài lộc của họ cũng rủng rỉnh hơn hẳn so với trước đây.

Tuổi Sửu

Thời gian trước đây, cuộc sống tuổi Sửu gặp nhiều trắc trở, tuy nhiên trong thời gian tới, họ sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, hoặc đầu tư, trong 10 ngày tới sẽ là thời cơ tốt giúp bản mệnh đổi đời.

Trúng số độc đắc vào tuần mới (31/10 – 6/11), 3 con giáp tài lộc vây quanh, giàu lên bần bật, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài rủng rỉnh cứ vơi lại đầy - Ảnh 2

Tử vi dự báo tuần mới (31/10 – 6/11, một khi tài vận dồi dào thì tuổi Sửu không phải phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may sẽ giúp sự nghiệp tuổi Sửu không những vững chắc ổn định mà gia đình còn êm ấm hạnh phúc.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (31/10 – 6/11) là tuần khá thành công của tuổi Dậu. Từ tài chính đến cuộc sống đều được cải thiện rõ rệt so với năm ngoái. Theo tử vi học, tuổi Dậu sẽ có đón nhiều tin vui trong việc làm ăn lẫn đời tư vào tuần mới (31/10 – 6/11) tới đây. Và thời gian này chính là lúc tuổi Dậu gây dựng bước đệm thăng tiến vững mạnh.

Trúng số độc đắc vào tuần mới (31/10 – 6/11), 3 con giáp tài lộc vây quanh, giàu lên bần bật, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài rủng rỉnh cứ vơi lại đầy - Ảnh 3

Cùng với năng lực có thừa và quý nhân giúp đỡ, dự báo tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm bội tiền vào cuối năm nay. Trong tương lai, tuổi Dậu sẽ thoát nghèo cho dù hiện tại có khó khăn bao nhiêu đều có thể giải quyết ổn thỏa. Cuộc sống sẽ thăng hoa, phong phú nên chẳng mấy chốc Dậu sẽ vượt xa những người xung quanh về tiền tài.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang ngày mai, thứ Hai ngày (31/10), 3 con giáp may mắn tới tấp, trúng số độc đắc liên tục, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiêu tiền thả ga, bạc vàng chất đống

Bước sang ngày mai, thứ Hai ngày (31/10), 3 con giáp may mắn tới tấp, trúng số độc đắc liên tục, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiêu tiền thả ga, bạc vàng chất đống

Tử vi ngày mai, thứ Hai ngày (31/10), 3 con giáp này gặp vận may "vẫy gọi" vô cùng giàu có, cuộc sống thuận lợi, vạn sự hanh thông, suôn sẻ đủ đường.

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