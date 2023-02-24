Trúng số độc đắc vào sau ngày 24/2/2023, chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp phúc khí vây quanh, tài lộc dồi dào, ung dung vẫn có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 07:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phúc khí vây quanh, tài lộc dồi dào, ung dung vẫn có của ăn của để sau ngày 24/2/2023.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của tuổi Ngọ diễn ra hanh thông, tốt đẹp sau ngày 24/2. Đây chính là thời điểm tốt để giúp cho người tuổi này nhanh chóng thăng tiến trên con đường công danh. Dù bận rộn với khối lượng công việc quá nhiều nhưng nếu biết cách sắp xếp khoa học thì bản mệnh sẽ nhanh chóng đạt nhiều thành quả nổi bật. Con giáp này chẳng cần phải bận tâm đến chuyện tiền nong như trước khi vì giờ đây, bạn đã có thêm nguồn doanh thu đáng kể từ công việc kinh doanh. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này tươi sáng. Bạn và đối phương trải qua nhiều sóng gió, mâu thuẫn mới có thể tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn giữa hai người. Người độc thân vẫn đang trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. 

Trúng số độc đắc vào sau ngày 24/2/2023, chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp phúc khí vây quanh, tài lộc dồi dào, ung dung vẫn có của ăn của để - Ảnh 1
Mọi công việc của tuổi Ngọ diễn ra hanh thông, tốt đẹp sau ngày 24/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Con đường công danh của người tuổi Mùi trong 24/2 diễn ra thuận lợi. Nhất là những người đang theo đuổi trên con đường chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp sẽ chẳng cần lo lắng quá nhiều nếu như bản mệnh vẫn cố gắng kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cuối cùng. Những hạng mục đầu tư, kinh doanh gặp may mắn, từ đó liên tục mang đến cho con giáp này những khoản hời đáng kể và chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao. 

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Những cặp đôi yêu nhau luôn có những cãi vã và than phiền song cả hai coi đó là gia vị không thể thiếu của tình yêu. Bên cạnh đó, người độc thân tìm thấy được chân mệnh của đời mình nhờ buổi họp lớp. 

Trúng số độc đắc vào sau ngày 24/2/2023, chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp phúc khí vây quanh, tài lộc dồi dào, ung dung vẫn có của ăn của để - Ảnh 2
Con đường công danh của người tuổi Mùi trong 24/2 diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận được những trách nhiệm mới giúp bản thân có thêm cơ hội chứng minh năng lực của mình. Con giáp này luôn có những sáng kiến mới và những giải pháp tốt nhằm tối ưu công việc nên được cấp trên đánh giá cao. Bạn có những khoản thu mới từ những mối hợp tác mới. Tuy nhiên, người tuổi này cần có sự chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm đối tác mới nếu muốn nâng cao thu nhập cá nhân.

Thêm vào đó, vận trình tình duyên bình hòa. Hai bạn không có nhiều chuyển biến về tình cảm trong hôm nay. Điều này xuất phát từ việc cả hai đều có những công việc bận riêng và ít dành thời gian cho nhau.

Trúng số độc đắc vào sau ngày 24/2/2023, chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp phúc khí vây quanh, tài lộc dồi dào, ung dung vẫn có của ăn của để - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ nhận được những trách nhiệm mới giúp bản thân có thêm cơ hội chứng minh năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu 24/2/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, bộn thu tiền của, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 24/2/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, bộn thu tiền của, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 24/2/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc vô song, bộn thu tiền của, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 12 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 39 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số