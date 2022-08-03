Trúng số độc đắc vào ngày mai 4/8/2022: 3 con giáp sắp tới 'cầu được ước thấy', ôm tiền tỷ trong tay, nợ nần trả hết, tài lộc vượt mốc, sự nghiệp bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 03:39

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai 4/8/2022 có tới 3 con giáp may mắn ''cầu được ước thấy'' trúng số độc đắc, cuộc sống đổi vận giàu sang phú quý, tài lộc vượng phát làm đâu cũng gặp thuận lợi.

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán, đúng ngày mai 4/8/2022 con đường hậu vận của người tuổi Thân sẽ vô cùng thăng hoa, công danh phát đạt. Tuổi Thân nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, đưa ra được nhiều ý tưởng mới lạ khiến cấp trên ấn tượng.

Cụ thể đây là giai đoạn được coi là thời điểm vàng để con giáp này thăng quan tiến chức. Người làm kinh doanh sẽ liên tục đột phá và thu về nhiều lợi nhuận. Sự nghiệp của con giáp may mắn cũng ngày một thăng hoa. Tựu chung lại bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành công, thu tiền về đầy túi trong thời gian này, cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên đường tài lộc của bạn sẽ vô cùng rực rỡ. Kinh thế tăng trưởng giúp cho cuộc sống gia đình ngày càng trở nên hạnh phúc viên mãn, ấm êm.

con giap 1
Tử vi dự đoán, đúng ngày mai 4/8/2022 con đường hậu vận của người tuổi Thân sẽ vô cùng thăng hoa, công danh phát đạt. Tuổi Thân nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, đưa ra được nhiều ý tưởng mới lạ khiến cấp trên ấn tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc, họ sẵn sàng làm bạn với mọi người. Đồng thời, tuổi Dậu cũng là người biết nhìn xa trông rộng nên có khả năng nhìn ra được những cơ hội thăng tiến trong tương lai. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ đủ đường. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được, người làm kinh doanh có quý nhân dẫn lối làm ăn phát đạt, một vốn bốn lời. Trong khi những người làm công ăn lương cũng nhận thêm nhiều cơ hội công việc

Không chỉ có đường công danh sự nghiệp diễn tốt đẹp mà mọi chuyện của bản mệnh trong giai đoạn này đều sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt lên. Cũng trong giai đoạn này, Dậu có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp.

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ đủ đường. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Trong công việc, họ chăm chỉ, thực tế và có tầm nhìn xa trông rộng nên thường được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực. 

Đúng ngày mai 4/8/2022, con giáp này có tài vận tăng lên. Cuộc đời của họ bước sang trang mới. Tuổi Mùi còn nợ nần, thiếu thốn cũng sẽ trả hết nợ. Người đang đầu tư, kinh doanh cũng dễ thu lợi bất ngờ. Chưa hết, trong thời gian này họ sẽ gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Qua đó giúp cho bản mệnh thu về khoản lợi nhuận kếch xù, nguồn tài chính không ngừng tăng lên khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn.

con giap 3
Đúng ngày mai 4/8/2022, con giáp này có tài vận tăng lên. Cuộc đời của họ bước sang trang mới. Tuổi Mùi còn nợ nần, thiếu thốn cũng sẽ trả hết nợ - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Qua đêm nay, 'đầu xuôi đuôi lọt', 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông, tài lộc nhân đôi, 'cầu được ước thấy', tiền về đếm mỏi tay

Qua đêm nay, 'đầu xuôi đuôi lọt', 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông, tài lộc nhân đôi, 'cầu được ước thấy', tiền về đếm mỏi tay

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp có bước nhảy vọt, tài lộc chạm đỉnh làm gì cũng gặp thuận lợi, cuộc sống phất lên giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 47 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng