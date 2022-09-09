Trúng số độc đắc vào đúng Rằm Trung Thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 06:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất vào đúng Rằm tháng 8 âm lịch.

Tuổi Dần

Đúng ngày Rằm Trung Thu, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều tin vui và hạnh phúc đong đầy. Dù là người làm kinh doanh hay những người theo đuổi con đường nghệ thuật cũng có một ngày trôi chảy, thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh nên cố gắng nắm bắt tốt cơ hội trước mắt, nếu không sẽ rất khó để tìm gặp chúng một lần nữa.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc. Quý nhân nâng đỡ mở ra cho người tuổi này cơ hội đón nhận hạnh phúc cho bản thân mình. Con giáp này dễ dàng tìm gặp được ý trung nhân và hai người sớm nên duyên vợ chồng.

Trúng số độc đắc vào đúng Rằm Trung Thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất - Ảnh 1
Đúng ngày Rằm Trung Thu, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều tin vui và hạnh phúc đong đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối dễ chịu vào đúng ngày 15/8 âm lịch. Dự đoán sẽ có nhiều vấn đề quan trọng đặt ra mang tính quyết định đến bước thăng tiến của con giáp này. Bên cạnh việc chủ động hoàn thành tốt các yêu cầu của cấp trên, bạn cũng đừng quên làm đẹp mối quan hệ với đồng nghiệp.

Vận trình tình cảm hạnh phúc bất ngờ. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính tới việc hôn nhân gia đình. Tình cảm vợ chồng nồng ấm, thắm thiết nhờ sự bao dung, nhẫn nhịn và trân trọng lẫn nhau.

Trúng số độc đắc vào đúng Rằm Trung Thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối dễ chịu vào đúng ngày 15/8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có tiến triển khả quan và đem lại nguồn thu rủng rỉnh. Những người làm kinh doanh hay các ngành nghề tự do không cần phải quá lo lắng với công việc hiện tại. Còn những người đang hoạt động nghệ thuật sẽ có một ngày thăng hoa với khả năng sáng tạo bất tận của mình.

Hơn nữa, vận trình tình cảm tốt đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm gặp ý trung nhân nếu biết mở lòng đón nhận tình cảm mới. Nếu không thể bắt đầu tình yêu với họ thì cũng chớ nên nói lời khó nghe gây mất hình ảnh đã xây dựng bấy lâu.

Trúng số độc đắc vào đúng Rằm Trung Thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có tiến triển khả quan và đem lại nguồn thu rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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