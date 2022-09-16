Tử vi cho biết vào đúng 16 giờ chiều nay, 21/8 Âm lịch, 3 con giáp này được hưởng phú vận dồi dào, các khoản thu nhập vững vàng như ý
- Qua đêm nay, 3 con giáp làm "con cưng" Thần Tài, tài lộc tăng tiến vèo vèo, công danh chót vót, gia đạo thịnh vượng
- Kể từ 23 giờ 59 phút ngày 15/9, lời tiên tri tương ứng, 3 con giáp trời định cho "ngậm thìa vàng", hút cạn lộc lá trong thiên hạ, sang giàu bất ngờ
Tuổi Thân
Người tuổi Thân đang có nhiều lợi thế về tài lộc trong ngày vào đúng 16 giờ chiều. Người làm công ăn lương có thu nhập đảm bảo cuộc sống, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền. Cát thần còn ghé thăm tuổi Thân, đem lại cho con giáp này những cơ hội làm ăn nhiều triển vọng trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn, thu về lợi ích nhanh chóng. Bạn kiếm được tiền nên không gặp áp lực trong chuyện chi tiêu, hết lại có, cứ làm sẽ có thu hoạch, không lo túng thiếu. Với vốn tri thức phong phú, tài vận lên hương, con giáp này sẽ khiến nhiều người khâm phục và kính trọng.
Tuổi Hợi
Tử vi cho biết hôm nay vào lúc 16 giờ chiều, đường tài lộc của tuổi Hợi vô cùng vượng phát nhờ cục diện nhị hợp. Việc hợp tác làm ăn của bản mệnh diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, chính vì thế mà các khoản thu cũng tăng lên trông thấy. Tuổi Hợi đưa ra quyết định sáng suốt nên thu được nguồn lợi nhuận đáng mơ ước. Trong chuyện làm ăn đôi khi chỉ liều lĩnh một chút cũng sẽ đạt được thành quả vô cùng mỹ mãn. Cơ hội tốt đẹp đến, con giáp này hãy mạnh dạn làm theo giác quan của mình để thu tiền bạc về tay nhiều hơn nhé. Ngoài ra, Hợi cũng nên đầu tư một cách khoa học, tìm hiểu thông tin kĩ càng trước khi quyết định. Tài lộc vương phát, có thể bạn sẽ phải khá vất vả, thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng bù lại tiền bạc vô cùng dư dả.
Tuổi Mùi
Tình hình tài chính cực kỳ hanh thông, thuận lợi chính, tiền bạc trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh là điểm sáng nhất trong ngày hôm nay của tuổi Mùi. Người buôn bán kinh doanh nghề vất vả ngược xuôi nhưng doanh thu rất tốt, trong khi đó người làm công ăn lương được giới thiệu thêm cho công việc ngoài giờ để cải thiện thu nhập cho mình. Cả nguồn thu chính và phụ đều mang lại thu nhập dồi dào. Bản mệnh được trao cho những cơ hội làm ăn kiếm tiền, nếu không ngừng cố gắng thì có thể giành được những phần thưởng lớn nhất, bù đắp lại những tổn thất trong những ngày vừa qua. Thời gian này bạn có thể thoải mái mua sắm, chi tiêu theo ý của mình mà không phải lo lắng gì.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm