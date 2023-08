Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Mùi là người hướng nội, nặng về tình cảm, luôn hành động theo tiếng gọi của con tim. Họ là những người khá nhút nhát, không thích thể hiện bản thân ở đám đông, nên họ thường ít nhận được sự chú ý từ mọi người, đây là một trong những điểm yếu của tuổi Mùi.

Đúng 11 giờ trưa mai (1/9/2022) là thời điểm vô cùng tươi sáng của những người tuổi Mùi. Do đó, những chú Dê đã có thu nhập rất tốt, cuộc sống may mắn và suôn sẻ. Do kiếm được nhiều tiền và thu được các khoản lợi nhuận thêm nên con giáp may mắn này cũng chi tiêu khá rủng rỉnh.